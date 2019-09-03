陳冲：轉單效應恐將台灣推上匯率操縱國

2019-09-03 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



「中美貿易戰不只是中美貿易戰，」行政院前院長、新世代金融基金會陳冲說，貿易戰背後還有科技戰、國安戰、外交戰、金融戰等布局，是全球經貿「新常態」的形塑歷程，短期難解。台灣在美中貿易戰下，可能「受惠」於轉單效應，但也可能因而遭受池魚之殃，被認定為匯率操縱國。

陳冲表示，貿易戰既不限於貿易戰，身為全球價值鏈重要環節的台灣，在經濟、貿易、科技、金融及軍事，都很難自成一局，在市場、原物料、上下游、供應鏈上，對全球經貿貢獻甚多，也諸多受制於人。長期的貿易戰，台灣絕非受益者，如旁及其他層面的戰爭，則必將成為受害者。

陳冲提醒，台灣應戒慎恐懼，謹慎觀察全球經濟變化，善用全球價值鏈的策略地位槓動資源。

陳冲指出，美中貿易戰並不當然會改善美國的貿易逆差，美國不自中國進口商品，也會自其他國家進口，不見得會增加就業，「背後其實是強權間的競爭」。

為維持其經濟大國的領先地位，美國難免受所謂修昔底德的陷阱影響，對威脅其地位的國家施以壓力。而與日本或蘇聯等以往美國經濟及政治上的對手不同，美國這次的對手中國，在經濟、貿易、科技、金融及軍事方面，都可能構成威脅，因此貿易爭端解決並未如當年美國處理日本順利，也延燒到科技戰、貨幣戰。

陳冲表示，川普採取關稅手段，打亂全世界供應鏈並造成人民幣的貶值壓力，但因川普要求聯準會降息促貶，給了中國喘息機會。美中貿易戰未來可能使以東亞國家作為生產基地的商品，分別銷售到美國和中國，並吸收美中兩國的公債與貨幣作為外匯儲備，幫助中國實現人民幣國際化。

據美國所訂定三項匯率操縱國認定標準，陳冲指出，在經常帳順差占GDP比率方面，台灣向來都超過2%很多，以台灣特殊的環境，很難符合標準。在市場買匯干預方面，最近一次的匯率報告中，美國用黑字在這項寫出「YES」。所以台灣已有1.5項超標。