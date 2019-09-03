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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

彰化僅台電示範風場取得經濟部施工許可 沃旭努力中

2019-09-03 19:24聯合報 記者林宛諭╱即時報導

風電廠商沃旭將在彰化外海建2座陸上變電站，工程費高達70億元，原定今年第二季動工，正申請核發建照。而彰化目前僅台電的示範離岸風場已取得經濟部的施工許可，彰化區漁會也希望沃旭等外商比照台電一次給足漁民補償。

丹麥離岸風電開發商沃旭能源因歷經離岸風電躉購費率購費率調降，沃旭重新評估投資方向，今年4月底再做出大彰化東南及西南離岸風電第一階段共900MW的專案風場最終投資決定，不過變電站興建時程也因此延後。

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」包括東北、西北、東南、西南4個風場，每個風場皆須各自成立公司負責風場建設及運維，今年7月底，經濟部核准沃旭能源設立「大彰化東南離岸風力發電股份有限公司」和「大彰化西南離岸風力發電股份有限公司」，正式在彰化完成公司設籍，計劃於2022年完成風場併聯商轉。

去年11月底沃旭與台灣汽電共生公司簽署陸上變電站統包合約，將由台汽電全資子公司星能在彰化鹿港彰濱工業區建造2座陸上變電站，經費約70億元，原訂今年第2季開始動工，目前正向彰化縣政府申請建照，沃旭能源彰化辦公室主任李立偉表示，希望變電站最快在9月或10月就能動工。

沃旭目前正同步向經濟部申請施工許可，得以進行海域施工，不過沃旭得先與漁會和漁民進行漁業協商通過後，才可能取得許可。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，台電在芳苑外海的離岸示範風場因達成漁業協商，才能取得施工許可，台電一次給足二億補償金給600多戶漁民和蚵農，但沃旭卻希望分8年給付，漁民哪能等這麼久?希望外商都能一次給付補償費，而未來也應與學界合作輔導漁民箱網養殖、或開發海洋牧場。

丹麥離岸風電開發商沃旭能源希望在彰化外海建造台灣規模最大的離岸風場。圖／翻攝自沃...
丹麥離岸風電開發商沃旭能源希望在彰化外海建造台灣規模最大的離岸風場。圖／翻攝自沃旭臉書
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離岸風電漁民台電

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