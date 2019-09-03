彰化僅台電示範風場取得經濟部施工許可 沃旭努力中

2019-09-03 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



風電廠商沃旭將在彰化外海建2座陸上變電站，工程費高達70億元，原定今年第二季動工，正申請核發建照。而彰化目前僅台電的示範離岸風場已取得經濟部的施工許可，彰化區漁會也希望沃旭等外商比照台電一次給足漁民補償。

丹麥離岸風電開發商沃旭能源因歷經離岸風電躉購費率購費率調降，沃旭重新評估投資方向，今年4月底再做出大彰化東南及西南離岸風電第一階段共900MW的專案風場最終投資決定，不過變電站興建時程也因此延後。

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」包括東北、西北、東南、西南4個風場，每個風場皆須各自成立公司負責風場建設及運維，今年7月底，經濟部核准沃旭能源設立「大彰化東南離岸風力發電股份有限公司」和「大彰化西南離岸風力發電股份有限公司」，正式在彰化完成公司設籍，計劃於2022年完成風場併聯商轉。

去年11月底沃旭與台灣汽電共生公司簽署陸上變電站統包合約，將由台汽電全資子公司星能在彰化鹿港彰濱工業區建造2座陸上變電站，經費約70億元，原訂今年第2季開始動工，目前正向彰化縣政府申請建照，沃旭能源彰化辦公室主任李立偉表示，希望變電站最快在9月或10月就能動工。

沃旭目前正同步向經濟部申請施工許可，得以進行海域施工，不過沃旭得先與漁會和漁民進行漁業協商通過後，才可能取得許可。