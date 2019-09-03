美中貿易戰台商回流...製造業第4季人力需求最多

2019-09-03 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



勞動部今公布2019年第4季就業市場人力需求情形，調查結果顯示，第4季較第3季人力需求淨增聘約3萬6400人，較去年同期減少了約2.36%，相差不大；增加人力主因為退離者補充、需求市場擴大、提升勞動條件。各行業中，又以製造業人力需求淨增加約1萬7000人最多。

為了解今年10月底就業市場人力需求情形，勞動部從7月22日至8月9日就員工規模30人以上的事業單位進行「108年第3次人力需求調查」，回收有效樣本計3107家。

勞動部統計處處長羅怡玲指出，事業單位在今年第4季較第3季人力需求情形，預計增加人力者占21.85%、需求不變69.17%、減少人力4.35%、無法預估4.63%；在需求人數方面，預計増加4萬5400人、減少9000人，淨增加3萬6400人。

羅怡玲分析，雖國際間貿易爭端延續及需求走緩，影響全球經濟成長動能，但部分廠商回台擴產因應，且隨電子產品銷售旺季及新興科技應用發展、國內以補助措施提升消費意願等因素，因此事業單位對於未來就業市場持審慎樂觀的態度，仍有增僱員工的需求。

若按行業別觀察，羅怡玲表示，第4季以製造業人力需求淨增加約1萬7200人最多（電子零組件製造業淨增加3000人，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加2400人、金屬製品製造業淨增加1600人），批發及零售業淨增4300人次之，醫療保健及社會工作服務業淨增2400人再次之。

羅怡玲說，就整體而言，事業單位增加人力原因主要為「退離者之補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」及「提升勞動條件」，但各行業依特性略有不同，製造業、批發及零售業增加人力原因以「退離者之補充」、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）為主因；醫療保健及社會工作服務則是「退離者之補充」、「提升勞動條件」、「長期缺工」。