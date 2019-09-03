台商回流及內需撐就業市場 Q4廠商人力淨聘僱3.6萬人

2019-09-03 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台商回流及內需撐住就業市場。勞動部今（3）日公布第四季人力需求調查結果，顯示事業單位於今年10底較今年7月底增加淨聘僱人力為3.6萬餘人，只較去年同期小減879人，仍是近五年同期次高。

勞動部分析，雖然中美貿易紛擾影響全球經濟動能，但台商回流及電子科技產品銷售旺季，加上政府祭出旅遊補助等措施，事業單位人力需求維持一定動能。

近日廠商頻傳無薪假，中央大學近日公布的消費者信心指數，也發現六項指標以對未來半年就業信心下降最多，使得今天的調查結果格外引人關注。結果顯示，事業單位聘僱力道並未如預期大減。

為了解今年10月底就業市場人力需求情形，勞動部於7月22日至8月9日就員工規模30人以上事業單位辦理「108年第3次人力需求調查」（第4季），回收有效樣本3,107家。

結果顯示，事業單位對於10月底較7月底人力需求情形，預計增加人力者占21.85%、需求不變69.17%、減少人力4.35%、無法預估4.63%；在需求人數方面，預計増加4萬5,393人、減少8,995人，計淨增加3萬6,398人，較去年同期的3萬7,277人，減少不到千人，仍屬近五年次高。

勞動部認為，雖然國際間貿易爭端延續及需求走緩，影響全球經濟成長動能，但部分廠商回台擴產因應，且隨電子產品銷售旺季及新興科技應用發展，國內祭出補助措施以提升消費意願等因素，事業單位仍有增僱員工需求。

從各行業聘僱需求觀察，與今年7月底相較，10月底工業部門預計人力需求仍維持淨增加1萬9,014人、服務業部門淨增加1萬7,384人。

工業部門中，製造業人力需求淨增加1萬7,177人最多，與去年同期規模相當，顯示製造業仍維持相當動能。服務業則以批發及零售業淨增4,325人最多，其次是醫療保健及社會工作服務業2,360人。

整體而言，事業單位10月底較7月底事業單位增加人力原因以「退離者之補充」占37.87%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占35.09%次之，「提升勞動條件」占15.66%居第三。

若以行業別觀察，製造業、批發及零售業增加人力原因都以「退離者之補充」分別占37.71%、43.27%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」則占34.40%與37.82%；醫療保健及社會工作服務業以「退離者之補充」占32.28%較多，「提升勞動條件」、「長期缺工」亦分別占28.61%、28.35%。