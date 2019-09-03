勞動部調查 第4季人力需求不如去年

2019-09-03 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近來無薪假的案例時有所聞，勞動部公布今年第4季、10月底人力需求調查結果，預計廠商淨聘僱人力逾3.6萬人，均較上季、去年同期減少，不過仍是近五年同期次高。

勞動部指出，由於國際貿易爭端延續及需求走緩，影響全球經濟成長動能，但部分廠商回台擴產因應，且隨電子產品銷售旺季及新興科技應用發展、國內以補助措施提升消費意願等因素，事業單位仍有增僱員工的需求。

根據調查，事業單位今年10月底較7月底預計增加人力者占21.85%、需求不變69.17%、減少人力4.35%、無法預估4.63%。

在需求人數方面，預計増加4.5萬人、減少9,000人，計淨增加3.6萬人，但和去年同期淨聘僱3.7萬人相比，企業人力需求已經不如過去火熱。

勞動部指出，今年10月底工業部門預計人力需求淨增加1.9萬人、服務業部門淨增加1.7萬人。各行業中又以製造業人力需求淨增加1.7萬人較多，批發及零售業淨增4,300人次之，醫療保健及社會工作服務業淨增2,400人位居第三。

按職類別觀察，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員人力需求淨增加1.4萬人較多，技術員及助理專業人員淨增加1萬人次之，專業人員淨增加4,200人，服務及銷售工作人員、基層技術工及勞力工也分別淨增加3,400人、2,800人。

整體而言，今年10月底事業單位增加人力原因，主要以「退離者之補充」占37.87%較多、「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占35.09%次之，「提升勞動條件」則占15.66%。

按行業別觀察，製造業、批發及零售業增加人力原因均以「退離者之補充」分別占37.71%、43.27%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」也占34.40%與37.82%；醫療保健及社會工作服務業以「退離者之補充」占32.28%較多，「提升勞動條件」、「長期缺工」也分別占28.61%、28.35%。