日月光、華泰等27企業徵才 釋出481個職缺

2019-09-03 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部加工出口區管理處協助廠商招募人才，楠梓及屏東園區於本周五（6日）舉辦現場徵才活動，廠商包括華泰電子、日月光半導體、鼎基先進材料、星博電子等27家知名企業，共計釋出481個職缺，

經濟部與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，當日將於楠梓園區內從業員工育樂活動中心舉辦，參與廠商有華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興盛半導體等數家大廠共襄盛舉，提供生產助理員、技術員、品檢員、製程／設備／維修／測試工程師、儲備幹部、作業員等約279個工作機會，其中儲備幹部起薪上看40K。

屏東園區徵才活動則在屏東加工出口區行政大樓1樓大廳登場，除了屏東加工出口區廠商參加，也邀集鄰近廠商共襄盛舉，共有鼎基先進材料、星博電子、鈦騰複合材料、殷聖工程、明揚國際、台灣北澤、河見電機、鋼國工業、宏利汽車部件、鑫辰鋼鐵等21家區內外廠商提供202個工作機會。

至於屏東園區徵才活動提供的職缺項目，包括產品工程師、研發工程師、材料開發工程師、品保工程師、國外業務專員、儲備幹部、品檢人員、機台操作員及技術員等，大部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供膳等福利。