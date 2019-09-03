統一超轉投資博客來進軍電子書二周年 營收年增2.5倍

2019-09-03 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



圖為2016年國內網路書店博客來要將「網路書店精神實體化」，結盟7-ELEVEN開設了全台第一家「未來書店」。圖／博客來 提供 分享 facebook

統一超（2912）轉投資博客來表示，進軍電子書市場邁入二周年，連續兩年倍數成長，營收較去年同期成長2.5倍，首購會員數成長三成，表現亮眼。博客來表示，作為國內最大書籍銷售通路，將持續媒合讀者與出版社的供需，擴充商品種數、提升使用會員數，加速電子書市場的發展。

博客來表示，目前站上每月電子書新書上架數較去年成長7倍，觀察近期已有越來越多出版社採行紙本書與電子書同步發行，增加會員在選購上的多元性。

透過博客來各項紙書與電子書的整合策展與互相拉抬的推動，讀者對電子書的接受與需求度顯著提高，電子書首購會員數較去年成長三成。海外的營收占比逾15％，香港、美國兩地占比超過六成。

博客來表示，目前合作出版業者超過500家，線上上架逾5萬種電子書，服務推出2年，累計已有百萬會員體驗過博客來電子書服務，女男比6:4與全站相近，消費主力是20~39歲的年輕上班族，以購買商業理財、心理勵志與文學小說為大宗。值得一提的是，飲食、醫療保健類在暢銷新書帶動下異軍突起，泛生活風格類書種業績成長超過4倍，直逼商業理財，後勢看好。

博客來近日並推出「電子書2周年慶」活動，逾3,000種電子書參展特價19元起，博客來表示，當中不乏眾多當月新書獨家首賣，可望帶動活動業績較去年成長超過三倍。