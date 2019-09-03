親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

複製毛小孩！這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

統一超轉投資博客來進軍電子書二周年 營收年增2.5倍

2019-09-03 11:02經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

圖為2016年國內網路書店博客來要將「網路書店精神實體化」，結盟7-ELEVEN...
圖為2016年國內網路書店博客來要將「網路書店精神實體化」，結盟7-ELEVEN開設了全台第一家「未來書店」。圖／博客來 提供
分享

統一超（2912）轉投資博客來表示，進軍電子書市場邁入二周年，連續兩年倍數成長，營收較去年同期成長2.5倍，首購會員數成長三成，表現亮眼。博客來表示，作為國內最大書籍銷售通路，將持續媒合讀者與出版社的供需，擴充商品種數、提升使用會員數，加速電子書市場的發展。

博客來表示，目前站上每月電子書新書上架數較去年成長7倍，觀察近期已有越來越多出版社採行紙本書與電子書同步發行，增加會員在選購上的多元性。

透過博客來各項紙書與電子書的整合策展與互相拉抬的推動，讀者對電子書的接受與需求度顯著提高，電子書首購會員數較去年成長三成。海外的營收占比逾15％，香港、美國兩地占比超過六成。

博客來表示，目前合作出版業者超過500家，線上上架逾5萬種電子書，服務推出2年，累計已有百萬會員體驗過博客來電子書服務，女男比6:4與全站相近，消費主力是20~39歲的年輕上班族，以購買商業理財、心理勵志與文學小說為大宗。值得一提的是，飲食、醫療保健類在暢銷新書帶動下異軍突起，泛生活風格類書種業績成長超過4倍，直逼商業理財，後勢看好。

博客來近日並推出「電子書2周年慶」活動，逾3,000種電子書參展特價19元起，博客來表示，當中不乏眾多當月新書獨家首賣，可望帶動活動業績較去年成長超過三倍。

電子書博客來營收統一超商

相關新聞

貿易戰轉單樂？陳冲：小心台灣因此變匯率操縱國

2019-09-03 10:01

中國大型製造業動能續弱 關注美中貿易談判進展

2019-09-03 09:11

勞動基金收益率 達8.2%

2019-09-03 00:41

經部挺工具機業 協助搶單

2019-09-03 00:33

六大產業指標 三項亮警訊

2019-09-03 00:31

今年新高！ 全台2,257人放無薪假

2019-09-03 00:31

驚！旅遊業還沒開始放...8月底止2257人放無薪假 創今年新高

2019-09-03 00:20

日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

2019-09-02 22:07

交通部擴大計程車汰舊換新 總統：盼大家搭上就安心

2019-09-02 18:18

中高齡就業專法 勞動部盼立院本會期通過

2019-09-02 17:42

國發基金加碼扶植新創 創業天使額度提高至20億

2019-09-02 17:40

高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01

台灣網路環境 罹患這三高問題

2019-09-02 16:22

呂桔誠續任台灣金董座 魏江霖接總經理

2019-09-02 15:42

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

7月勞動基金收益再創新高 單月賺261億

2019-09-02 14:35

8月PMI48.2 連4個月呈現緊縮

2019-09-02 14:35

2257人放無薪假 再創今年新高

2019-09-02 14:35

高雄特貿三招商 挨批「偷懶拷貝」

2019-09-02 14:25

勞就保未保只能提告求償 僅勞退提撥可補救

2019-09-02 14:22

勞工注意！勞保不能追溯 到職就要加保

2019-09-02 14:17

最新無薪假統計2257人 勞長：協助提升職能

2019-09-02 13:34

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

東元馬達助攻 今年獲利看5年來次高

2019-09-02 11:48

PMI連4個月緊縮 中經院：未來景氣觀望氣氛非常濃厚

2019-09-02 11:35

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

名家觀點／政策買票還是投資未來?

2019-08-30 01:31

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

高利儲蓄險明年初還買得到！預期下半年才會開始管制

2019-09-03 00:03

台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01

華航前董座何煖軒 今任職仰德集團首席總顧問

2019-09-02 21:19

台灣精銳中科新建廠房無預警停工？ 中科：是違反工安

2019-09-02 19:25

超浪費！電子發票不e化 每年浪費59億張紙

2019-09-02 19:54

兩家族有幾代人的交情...何煖軒任仰德首席總顧問

2019-09-02 23:10

華為推新旗艦機 台廠利多

2019-09-03 00:14

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

紅潮洶湧 紫光NAND技術大突破

2019-09-03 00:23

8月車市 進口車賣贏國產車

2019-09-02 23:32

宣告利率9月大調降 保戶回饋金縮水

2019-09-02 19:00

上半年三類PCB衰退 寄望5G新應用

2019-09-02 16:13

經部挺工具機業 協助搶單

2019-09-03 00:33

日照充足太陽能發威 電力貢獻一度超過核二廠

2019-09-02 22:07

利變保單9月降息潮 擴大

2019-09-03 00:01

仰德集團證實 何煖軒出任首席總顧問

2019-09-02 21:24

驚！旅遊業還沒開始放...8月底止2257人放無薪假 創今年新高

2019-09-03 00:20

六大產業指標 三項亮警訊

2019-09-03 00:31

名家觀點／解決儲蓄險問題 要有完善配套

2019-09-03 00:47

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

長榮航空推出「空中仁醫」 突發需求可協助

2019-09-02 18:35

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

長榮航推空中仁醫計畫 讓旅客有更好醫療照顧

2019-09-02 17:29

防保險詐騙 金管會擬策：訂業務員十誡、樂齡指引

2019-09-03 00:14

鎳價飆 不銹鋼廠歡呼

2019-09-02 23:31

反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

2019-09-02 15:31

面板雙虎揪伴 搶新零售商機

2019-09-02 23:14

財管新方案 將媲美星港

2019-09-03 00:00

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

雲端發票專屬獎 加開40萬組500元獎項

2019-09-02 20:37

Gogoro8月逆勢成長 總掛牌數破20萬輛

2019-09-02 20:50

紫光集團3D NAND量產 市調：明年下半年影響市場

2019-09-02 17:36

高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01

紫光研發大手筆 上半年虧162億

2019-09-03 00:22

財部：呂桔誠續任台灣金董事長 魏江霖接總經理

2019-09-02 13:03

面板雙虎 拚智慧製造

2019-09-02 14:35

研調：陸5G市場2020年大爆發 強攻5G鴻海Fii喊衝

2019-09-02 14:35

影╱香港反送中 亞洲金融中心地位也送「終」？

2019-09-02 20:30

中秋主題刮刮樂「嫦娥發紅包」登場 10萬頭獎200個

2019-09-02 16:12

電動車熱！國外大咖搶市 Jaguar跑車預計10月登台

2019-09-02 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top