貿易戰轉單樂？陳冲：小心台灣因此變匯率操縱國

2019-09-03 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



陳沖專訪。報系資料照／記者陳俊吉攝影 分享 facebook 美中貿易戰方興未艾，台灣則「受惠」於轉單效應，上修經濟成長率預期，行政院前院長陳冲今（3）日提醒，轉單效應一刀兩刃，將使得我對美貿易順差增加，直逼美方匯操縱標準之一貿易順差200億美元，台灣在匯率操縱標準上，目前已經1.5項超標，應小心貿易戰池魚之殃，讓台灣變成匯率操縱國。

陳冲表示，美國對中貿易戰由關稅打到貨幣戰，8月6日美國財政部突然宣布將中國列為正式匯率操縱國，但中國大陸事實上並不符合美國根據「2015貿易便捷化暨執行法」所定匯率操縱國的主要三項認定標準，第一對美國貿易順差超過200億美元，第二經常帳順差占GDP（國內生產毛額）比率超過2% ，第三持續性進行單邊外匯市場干預，且年度內反複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

從美國正式宣布將大陸列為匯率操縱國的前一周公布的匯率報告中的一張表格，可以清楚看出，大陸只有一項達到「匯率操縱」的標準，但美國仍列入觀察名單，大陸對美貿易順差超過200億美元很多，就列入觀察名單，代表美國不一定按標準在做。

國際貨幣基金（IMF）則在9日發布的年度對中國「 第四條款磋商」報告明確指出，「人民銀行幾乎没有進行外匯干預」。

台灣在中美貿易戰，受惠轉單效應，這也是執政當局樂於拿出來說的項目；但陳冲提醒，應注意美國操縱匯率的三項認定標準，在經常帳順差占GDP不能超過2%方面，台灣向來都超過很多，以台灣特殊的環境，是很難符合標準。在市場買匯干預方面，過去12個月沒有、但過去八個月有，所以最近一次的匯率報告中，美國是用黑字在這項寫出「YES」。

陳冲表示，台灣已有1.5項超標，也就是一項經常帳順差占GDP比率超過2%、半項是反覆干預匯市。

最近一次美國公布的上半年匯率報告中，台灣對美貿易順差有160億美元，已經是歷來最接近200億美元的，如果今年或是明年的「轉單效應」，使得對美貿易順差增加，萬一達到200億美元，可能被美國列入匯率操縱國觀察名單，影響不可小覷，如何應對，應未雨綢繆。