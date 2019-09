陳冲:留意美匯率操縱認定標準 否則轉單效應變池魚之殃

2019-09-03 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



前行政院長、現任新世代財經基金會董事長陳冲今(3)日指出,台灣在美中貿易戰可能「受惠」轉單效應,但應注意美國操縱匯率的三項認定標準,否則台灣很可能遭受池魚之殃,變成匯率操縱國。

陳冲表示,在經常帳順差占GDP不能超過2%方面,台灣向來都超過很多,以台灣特殊的環境,是很難符合標準。在市場買匯干預方面,過去12個月沒有、但過去八個月有,所以最近一次的匯率報告中,美國是用黑字在這項寫出「YES」。所以台灣已有1.5項超標(一項經常帳順差占GDP比率超過2%、半項是反覆干預匯市)。

最近一次美國公布的上半年匯率報告中,台灣對美貿易順差有160億美元(以美方數據為準),已是歷來最接近200億美元的水準,如果今年或是明年的「轉單效應」,使得對美貿易順差增加,萬一達到200億美元,可能被美國列入匯率操縱國觀察名單,影響不可小覷,如何應對,應未雨綢繆。

陳冲表示,美中貿易戰的開端,與廣場協議施壓背景的美日經貿關係類同,川普可能認為美國經濟很好,有條件跟中國打貿易戰。但面對中國的大國崛起,情況更為複雜,美國面對同一大國同時在經濟、貿易、軍事、科技、金融方面的挑戰,自然意識到問題的嚴重性,美對中的貿易爭端解決並未如當年處理日本順利,美中貿易戰也延燒到科技戰、貨幣戰。

美日貿易逆差,老布希政府未使用關稅手段,以廣場協議直接對日施壓,讓日圓升值。

美中貿易戰川普採取關稅手段,打亂全世界供應鏈並造成人民幣的貶值壓力,而不是升值。川普也一直要求聯準會降息,促使美元貶值,其實是給了中國喘息的機會。美中貿易戰未來也可能使以東亞國家作為生產基地的商品,分別銷售到美國和中國,並吸收美中兩國的公債與貨幣作為外匯儲備,川普貿易戰可能會幫助中國實現人民幣國際化。

美對中貿易戰由關稅打到貨幣戰,在2019年8月6日,美國財政部突然宣布將中國列為正式匯率操縱國,但中國事實上並不符合美國根據「2015貿易便捷化暨執行法」所定匯率操縱國的主要三項認定標準,

第一、對美國貿易順差超過200億美元。

第二、經常帳順差占GDP(國內生產毛額)比率超過2%。

第三、持續性進行單邊外匯市場干預,且年度內反複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。

從美國正式宣布將中國列為匯率操縱國的前一周公布的匯率報告中的一張表格,可以清楚看出,大陸只有一項達到「匯率操縱」的標準,但美國仍列入觀察名單,大陸對美貿易順差超過200億美元很多,就列入觀察名單,代表美國也不一定按標準在做。

國際貨幣基金(IMF)隨即在9日發布的年度對中國「第四條款磋商」(ArticleⅥ )報告明確指出,「估計結果顯示,人民銀行幾乎没有進行外匯干預」。

2016年12月8日,美國CBS News曾有一篇專論,Who's the bigger currency manipulator, China or Taiwan?列舉數據,直指台灣在證據上比中國更符合匯率操縱者角色。如再加上當下之數據,或是明年可能惡化的數字,台灣更應警惕。

陳冲認為「The trade war is more than a trade war(貿易戰既不限於貿易戰)」,身為全球價值鏈重要環節的台灣,在經濟、貿易、科技、金融及軍事,都很難自成一局,尤其在市場、原物料、上下游、供應鏈上,固對全球經貿貢獻甚多;另一方面,亦諸多受制於人。

長期的貿易戰,台灣絕非受益者,如旁及其他層面的戰爭,則必將成為受害者。