交通部擴大計程車汰舊換新 總統：盼大家搭上就安心

2019-09-02 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



交通部今（2）日宣布擴大計程車汰舊換新方案。蔡英文總統今（2）日指出，她在倫敦讀書時，有句話叫「只要上了計程車，就安全了」，這也是他們共同的心願，希望大家看到計程車就安心、坐上計程車就安全。

蔡總統在臉書表示，她今日參加「計程車產業升級服務2.0記者會」，和交通部長林佳龍、台北市長柯文哲一起見證改變成果。

蔡總表表示，她相信，好的車、好的管理與輔導制度、好的服務，再加上運將們的「職人精神」，政府和民間、中央和地方一起努力，台灣就不會有「弱勢產業」，每個人都是值得敬重的社會一份子。

蔡總統指出，為了上述心願，政府與民間從去年開始，推動許多改變，包含「計程車汰舊換新方案」，這次擴大補助老舊計程車換新，將更換年限下修至七年、數量增加到一萬輛，要有好的車輛，才能讓乘客舒適、安全、放心。

蔡總統接著表示，第二個方案為「多元化計程車輔導方案」，除了「小黃」（外觀為黃色之計程車），政府也看到特斯拉（電動車品牌）加入計程車的行列，多元的車款和服務，價格卻不變，乘客的選擇更多、更便利。

蔡總統也表示，計程車不只載送乘客，還承載了很多社會功能，像是協助偏鄉的「小黃公車」，或是服務身心障礙朋友的「通用計程車」。