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高雄特貿三招商啟動 「陸資」竟也可參與投標

2019-09-02 17:01經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

堪稱高雄指標土地開發案的高雄多功能經貿園區「特貿三」，除了對本國公司與外資招商，...
堪稱高雄指標土地開發案的高雄多功能經貿園區「特貿三」，除了對本國公司與外資招商，甚至也開放陸資參與投標。 圖／高雄市都發局提供
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堪稱高雄指標土地開發案的高雄多功能經貿園區「特貿三」，由仲量聯行負責招商，8月15日公告以來，已吸引6組潛在投資人領標。而這個總投資金額高達265億元的大案，分為南、北兩基地共計1.6萬坪，除了對本國公司與外資招商，甚至也開放陸資參與投標，預計12月11日開標。

高雄多功能經貿園區「特貿三」都更招商說明會，業主為台電與高市府，並由仲量聯行負責招商，今(2)日下午在君悅舉行招商說明會。

仲量聯行董事總經理趙正義指出，該案有三大特色，不僅有鑽石的地點，處於上升的市場，還有財務彈性的投標條件，是高雄稀有的指標開發案。

值得一提的是，該招標申請人資格中，可由單一公司，或不超過5家公司的企業聯盟投標，並歡迎本國公司、外國公司，甚至「陸資」公司參與投標，且未限定陸資投標比例。對此，外界皆指出，載明開放陸資投標「蠻特殊」。

趙正義進一步說，雖然開放陸資投標，但陸資仍要遵守在台投資的規範，因此不是毫無限制，像是陸資在台不能投資住宅開發事業等，因此就「特貿三」一案來看，陸資幾乎不可能來台單一投資該案，此外，陸資來台投資的任何資金，都還得經過投審會審查。

據悉，從公告至今約半個月的時間，已吸引6組潛在投資人領標，包括壽險、開發商與外資等背景，今日在君悅舉辦的招商說明會，也有多達21家公司代表前往，顯見投資人的信心高漲。

「特貿三」分有南、北兩塊基地，北基地約3.1公頃，採「設定地上權」方式開發，結合「設定地上權」及「都更權利變換」，開發商於完成都更後，可取得「南基地土地及建物」所有權，搭配北基地的「設定地上權」，可引入產業進駐開發。

「特貿三」開發項目包括旅館、商場、飯店、住宅、會展中心等，預計打造五合一得世貿會展園區，其投資規模超過265億元，估計可創造4000個就業機會，預計12月10日截標，次日開標。

陸資都更地上權

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