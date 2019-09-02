親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

管中閔遭公懲會申誡影響校長一職？ 公懲會這樣回答

2020蔡賴配有譜了？陳菊在大阪首度鬆口

台灣網路環境 罹患這三高問題

2019-09-02 16:22經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

Mozilla今（2）日發布「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣的網路環境出現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」、「高訊息誤導」等三高問題，並將受訪者區分為四大類型。

其中 61.9 ％受訪者分別被歸類為「長頸鹿型」、「鸚鵡型」、「樹懶型」，意味著多數民眾仍無法明確意識到網路隱私風險、個資遭特定企業蒐集與濫用、網路假新聞與假消息等三大問題，且未能針對上述三大問題做出積極行動。值得注意的是，年輕族群對於「資訊壟斷」的問題意識與行動力皆低於年長者。

Mozilla 新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光今天主持「台灣網路健康調查報告」發布記者會，並邀請長期關注數位教育議題的台大電機系教授葉丙成，一同檢視台灣網路使用者對於「個資遭特定企業蒐集與濫用」、「隱私風險」以及「網路假新聞與假消息」之問題意識程度與行動力現狀，並針對問題進一步提出建議與解方。

Mozilla 調查顯示，受訪者對於「網路三高」問題的意識程度由高至低分別為「資訊壟斷」（85.8%）、「訊息誤導」(77.5%)、「隱私風險」(49.7%)；從行動力來看，由高至低則分別為「隱私風險」(76.1%)、「訊息誤導」(70.9%)、「資訊壟斷」（56.4%）。

進一步分析上述結果，受訪者對「資訊壟斷」問題意識程度最高，行動力卻敬陪末座，說明多數人雖意識到個資遭少數科技企業蒐集與濫用，卻未針對問題採取行動；而受訪者對「隱私風險」的行動力最高，問題意識卻最低，說明人們的網路行為雖不危及自身隱私，卻並未明確瞭解如何選擇安全的平台與服務以遏止個資遭不當使用。另外，雖然假新聞與假消息議題在台灣已有許多討論，但根據調查數據，仍有 43.3% 受訪者只因有專業人士的背書就輕易採信網路消息。

此外調查也指出，29 歲以下的年輕族群對「資訊壟斷」問題不僅缺乏行動力，其問題意識也遠低於 50 歲以上的年長者，反映出年輕人對於個資遭特定企業蒐集與濫用，不僅警覺性較差，也未有積極作為。

年輕族群在「隱私風險」問題方面同樣也缺乏行動力，而缺乏行動力的年長者反而佔少數，凸顯台灣年輕人較疏於保護自身數位隱私安全。調查並發現，年長者對於「資訊誤導」的問題意識及行動力皆偏低，較難辨識網路資訊的真偽，也可能因為疏於查證而轉傳錯誤資訊。

梁永光表示：「隨著網路商業模式不斷演進，各種侵略性的個人監控行為漸成常態，使用者數位足跡遭商家與廣告商蒐集轉賣。更令人擔憂的是，全球接連發生數位足跡被用於議題操作，透過各種隱晦不明的文宣、真偽難辨的假新聞，持續影響大眾對政經議題的意識與選擇。如同預防三高疾病，指數異常時我們會採取行動，而當網路出現上述『三高』問題，民眾也應該有所覺醒，這也是 Mozilla 發起網路健康調查的初衷。」

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光公布「台灣網路健康調查報告」...
Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光公布「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣的網路環境出現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」、「高訊息誤導」等三高問題。Mozilla/提供
分享

假新聞廣告

相關新聞

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

最新無薪假統計2257人 勞長：協助提升職能

2019-09-02 13:34

呂桔誠續任台灣金董座 魏江霖接總經理

2019-09-02 15:42

7月勞動基金收益再創新高 單月賺261億

2019-09-02 14:35

8月PMI48.2 連4個月呈現緊縮

2019-09-02 14:35

2257人放無薪假 再創今年新高

2019-09-02 14:35

高雄特貿三招商 挨批「偷懶拷貝」

2019-09-02 14:25

勞就保未保只能提告求償 僅勞退提撥可補救

2019-09-02 14:22

勞工注意！勞保不能追溯 到職就要加保

2019-09-02 14:17

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

東元馬達助攻 今年獲利看5年來次高

2019-09-02 11:48

PMI連4個月緊縮 中經院：未來景氣觀望氣氛非常濃厚

2019-09-02 11:35

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

學者：景氣衰退跡象若愈多 將衝擊我出口

2019-09-01 23:24

名家觀點／資本有沒有國界，祖國說了才算

2019-09-01 22:48

本周指標／美公債殖利率下跌壓力仍大

2019-09-01 22:30

廢除印花稅朝野意見分歧 立院新會期將見真章

2019-09-01 13:07

名家觀點／政策買票還是投資未來?

2019-08-30 01:31

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

2019-09-02 10:48

利變保單降息 保戶回饋縮水

2019-09-01 23:24

台積徵才3,000人 限時加發薪資

2019-09-01 23:47

官股腰斬！金控員工加薪今年官不如民 玉山金6%居冠

2019-09-01 18:52

留學返台第一份工作只領20K 杜蕙玲父母很不諒解

2019-09-01 18:26

「大到不能倒」5系統性銀行增資壓力大 金管會擬給業務優惠

2019-09-01 23:42

金融業加薪搶人大戰 開打

2019-09-01 23:37

台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

鴻海電商平台 富連網轉型

2019-09-01 23:51

鴻海印度製造 福爾格挑大梁

2019-09-02 00:06

金融科技發展如火如荼 金融總會提3大建議

2019-09-01 21:22

新iPhone來了 電信業迎商機

2019-09-01 23:49

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

有線TV斷訊風暴 NCC急介入

2019-09-01 23:36

南台灣航太產值 衝400億

2019-09-01 23:36

老農津貼109年起調到7550元 約58.6萬人受惠

2019-09-02 13:30

成本墊高競爭大 系統性銀行叫苦

2019-09-01 23:45

五系統銀行籌資 金管會給糖

2019-09-01 23:35

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

郭台銘：政府要解決五缺、六缺

2019-09-01 23:50

吳清源專訪／三陽三方向進擊 獲利點火

2019-09-01 22:45

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

看好聯詠有機會打入蘋果供應鏈 美系外資首度納追蹤

2019-09-02 10:53

IFA展上秀 非蘋新機競艷

2019-09-01 23:49

亞泥礦權展延遭撤銷 經濟部決定不上訴

2019-09-02 15:03

純網銀金金分離 學者獻策

2019-09-01 23:36

反送中動搖香港金融地位 中經院點出台灣好機會

2019-09-02 15:31

將來銀行營運策略 打造跨業者「點數大平台」

2019-09-02 08:58

純網銀國家隊徵才 錄取率2.5%

2019-09-01 23:35

金融業碩士生起薪 看到4.37萬

2019-09-01 23:37

台積專利數量 躋身美國六大

2019-09-01 23:46

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

財部：呂桔誠續任台灣金董事長 魏江霖接總經理

2019-09-02 13:03

首創百貨先例 台北101周年慶只送現金點數

2019-09-02 09:24

慈善團體免所得稅 兩個條件

2019-09-01 22:32

名家觀點／資本有沒有國界，祖國說了才算

2019-09-01 22:48

大陸面板減產 報價仍下滑

2019-09-02 11:22

純網銀職缺熱門 選才最重是否懂人懂生活

2019-09-02 11:30

穗高 從手機賺到飛機

2019-09-01 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top