台灣網路環境 罹患這三高問題

2019-09-02 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



Mozilla今（2）日發布「台灣網路健康調查報告」，揭露台灣的網路環境出現「高隱私風險」、「高資訊壟斷」、「高訊息誤導」等三高問題，並將受訪者區分為四大類型。

其中 61.9 ％受訪者分別被歸類為「長頸鹿型」、「鸚鵡型」、「樹懶型」，意味著多數民眾仍無法明確意識到網路隱私風險、個資遭特定企業蒐集與濫用、網路假新聞與假消息等三大問題，且未能針對上述三大問題做出積極行動。值得注意的是，年輕族群對於「資訊壟斷」的問題意識與行動力皆低於年長者。

Mozilla 新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光今天主持「台灣網路健康調查報告」發布記者會，並邀請長期關注數位教育議題的台大電機系教授葉丙成，一同檢視台灣網路使用者對於「個資遭特定企業蒐集與濫用」、「隱私風險」以及「網路假新聞與假消息」之問題意識程度與行動力現狀，並針對問題進一步提出建議與解方。

Mozilla 調查顯示，受訪者對於「網路三高」問題的意識程度由高至低分別為「資訊壟斷」（85.8%）、「訊息誤導」(77.5%)、「隱私風險」(49.7%)；從行動力來看，由高至低則分別為「隱私風險」(76.1%)、「訊息誤導」(70.9%)、「資訊壟斷」（56.4%）。

進一步分析上述結果，受訪者對「資訊壟斷」問題意識程度最高，行動力卻敬陪末座，說明多數人雖意識到個資遭少數科技企業蒐集與濫用，卻未針對問題採取行動；而受訪者對「隱私風險」的行動力最高，問題意識卻最低，說明人們的網路行為雖不危及自身隱私，卻並未明確瞭解如何選擇安全的平台與服務以遏止個資遭不當使用。另外，雖然假新聞與假消息議題在台灣已有許多討論，但根據調查數據，仍有 43.3% 受訪者只因有專業人士的背書就輕易採信網路消息。

此外調查也指出，29 歲以下的年輕族群對「資訊壟斷」問題不僅缺乏行動力，其問題意識也遠低於 50 歲以上的年長者，反映出年輕人對於個資遭特定企業蒐集與濫用，不僅警覺性較差，也未有積極作為。

年輕族群在「隱私風險」問題方面同樣也缺乏行動力，而缺乏行動力的年長者反而佔少數，凸顯台灣年輕人較疏於保護自身數位隱私安全。調查並發現，年長者對於「資訊誤導」的問題意識及行動力皆偏低，較難辨識網路資訊的真偽，也可能因為疏於查證而轉傳錯誤資訊。