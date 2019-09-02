呂桔誠續任台灣金董座 魏江霖接總經理

2019-09-02 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



財政部核定台灣金控（5868）高層人事異動，台灣金控董事長由呂桔誠續任。 聯合報系資料庫 分享 facebook 財政部核定台灣金控（5868）高層人事異動，台灣金控董事長由呂桔誠續任，總經理由現任台銀證券董事長魏江霖接任，台灣金控並於今（2）日召開臨時董事會通過相關人事案。

財政部公告，奉行政院核定，台灣金控董事長職務由現任董事長呂桔誠續任；總經理職務，由台銀綜合證券董事長魏江霖接任。財政部表示，魏江霖畢業於東吳大學商用數學系及經濟學研究所，過去曾任台銀總經理、副總經理、財務部經理、台銀董事會秘書室副主任秘書及中央信託局副總經理。