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未完成財務申報 內政部首波開罰65個政黨

2019-09-02 15:38經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

今年7月31日為政黨2018年度財務最後申報日，針對仍未申報或未完成補正的政黨，內政部今（2）日寄出首波65個政黨的處分書，其中未完成補正的政黨罰鍰新台幣20萬元，未申報的政黨罰鍰100萬元。

根據統計，今年應辦理去年度財務申報的政黨共有289個，其中186個政黨已經申報，合格者171個、尚待補正者10個，補正後仍不合格者5個；剩餘103個政黨則未申報。內政部今日首波開罰65個政黨外，在完成送達相關程序後，所有未完成財務申報的政黨，都會依法開罰。

內政部表示，政黨依法從事政治活動，且可收取政治獻金，財務公開透明至為重要，內政部已多次函請政黨依規定辦理，並於今年6月28日發函，限期於7月31日前補正，針對未依限完成財務申報義務的政黨依法開罰。

依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，將可處100萬元以上500萬元以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

內政部指出，由於政黨法是在2017年12月6日公布施行，政府基於輔導立場，所以去年政黨在申報2017年財報的時候，內政部依政黨審議會決議，給予緩衝期間。　　　

今年為使政黨正確辦理去年度財務申報，內政部已於今年1月8日函請各政黨，依政黨法設置會計帳簿及辦理財務申報事宜，並於4月24日再次函請各政黨儘速申報。

內政部也提醒，政黨法施行後有二年的緩衝期，若於今年12月7日前，政黨的組織、章程及相關事項仍有與政黨法規定不符者，或尚未完成法人登記，內政部亦將依法廢止政黨備案。

資料來源：內政部
資料來源：內政部
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