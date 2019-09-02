8月PMI為48.2 連四個月呈現緊縮

2019-09-02 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（2）日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI微幅攀升0.2至48.2，為連續第四個月呈現緊縮；未經季節調整之NMI回跌1.8至53.1，維持連續半年的擴張態勢。

中華採購與供應鏈管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，PMI連續四個月在48水準盤旋，顯示業者觀望氣氛非常濃厚，在眾多不確定因素之下，所有活動先採暫緩策略。

其中，製造業上游的基礎原物料產業PMI跌落至38.7，交通工具及電力機械產業也都在指數40邊緣。賴樹鑫點出，按照美國PMI創始者的定義，指數掉到40以下可謂進入總體經濟衰退，不過，由於台灣整體PMI仍有48的水準，但基礎原物料為所有製造業供應鏈最上游，仍屬於令人憂慮之警訊。

觀察PMI五項組成指標中，僅生產數量指標上升，且連二月擴張；其中，新增訂單是最領先的指標，雖然微幅上升，但仍持續呈現緊縮，人力僱用則由擴張轉為緊縮，存貨及供應商交貨時間持續下降。

PMI六大產業中，有三大產業回報產業PMI為緊縮，分別為原物料產業、電力暨機械設備產業與交通工具產業。中經院助研究員陳馨蕙分析，受到當前不確定因素影響，企業暫緩資本設備、耐久財及存貨，導致電力機械設備產業緊縮速度加快。

在對未來景氣看法部分，PMI及NMI都比7月明顯下滑轉呈緊縮。陳馨蕙說，受訪廠商表示，即便受到美中紛爭的轉單效應挹注，但也都是急單、短單，對未來經濟情勢仍然相當不確定。

非製造業經理人指數（NMI）已連續六個月呈現擴張，8月指數回跌1.8至53.1。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升。

陳馨蕙指出，觀察其中相對領先的指標，8月商業活動及新增訂單指數，雖然持續擴張，但指數分別回跌4.6及4.3，同為近半年來最慢擴張速度。

八大產業中，僅批發業與住宿餐飲業呈現緊縮，有六大產業NMI呈現擴張。依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業、零售業、營造暨不動產業、金融保險業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業。

陳馨蕙說，往常到了下半年非製造業的業者會比較樂觀，但全體非製造業僅維持一個月的擴張又再轉緊縮，指數驟跌6.1至44.9，為近七個月來最快緊縮速度。

賴樹鑫也說，照理說非製造業在經過8月中元及面臨中秋節需求，零售業應該要是很旺盛，但受到製造業表現不振，明顯拖累民眾的消費信心不足；再加上新的零售模式逐漸普及，電商銷售的比例提高所致。