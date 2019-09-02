PMI連4個月緊縮 中經院：未來景氣觀望氣氛非常濃厚

2019-09-02 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



受美中貿易戰打打停停影響，中經院今（2）日公布8月PMI，微幅攀升0.2至48.2，呈現連續四個月緊縮，NMI也回跌1.8至53.1，PMI和NMI二數值都顯示廠商對未來景氣的觀望氣氛非常濃厚。

中經院院長陳思寬指出，其中尤其值得關注的是，基礎原物料產業與電力暨機械設備產業對未來六個月展望也都呈現緊縮速度加快走勢，在人力雇用上也相對保守，其中基礎原物料產業的人力僱用指數，更是已來到2015年12月以來最快緊縮速度。電力暨機械設備產業的人力雇用數量則已連續4個月緊縮，指數雖由創編以來最低點41.9回升2.1至44.0，但仍為緊縮。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫特別提醒的是，供應鏈最上游的基礎原物料產業已連續4個月回報存貨數量為緊縮，且8月存貨指數續跌4.3至35.9，是2012年7月指數創編以來最快緊縮速度。

另，電力暨機械設備產業的存貨指數也是明顯下跌13.1至38.1，同樣是指數創編以來最快緊縮速度。賴樹鑫表示，不難看出，與製造業連動性比較高的產業，都相對疲軟。

此外，PMI未來六個月展望指數，也是連續4個月緊縮，且指數回跌4.8至44.5。根據中經院所公布的最新資料顯示，電子暨光學產業在7月一度回報未來六個月展望指數為擴張，但8月指數隨即回跌7.8至43.6。基礎原物料與電力暨機械設備產業的未來六個月展望皆呈現緊縮速度加快走勢，8月指數分別下跌2.1與3.9至44.6與31.0。