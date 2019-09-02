親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

中美貿易紛爭前景未明 勞動基金前7月收益3245億元

2019-09-02 11:34經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動基金今天公布７月投資績效，在中美暫未出現負面消息，以及各國相繼釋放寬鬆貨幣有利因素帶動下，勞動基金單月小賺261億元，累計到7月底累計收益再創新高，達到3244.6億、收益率8.21%。面對中美、日韓及英國脫歐等多項重大議題夾殺，今年基金收益勢必上下震盪，前途未明。

受到中美兩大經濟體貿易紛爭影響，全球金融市場屢受消息面震盪。6月多國主要央行重啟寬鬆貨幣政策下，全球股市與債市再次穩定走升，勞動基金累計收益達達2982.8億元，收益率7.57%，其中勞保基金收益數達558億元，創下歷史新高，收益率8.25%。

勞動基金運用局表示，今年以來，金融市場雖然面臨美中貿易爭端不斷、英國硬脫歐及美債長短天期殖利率倒掛趨勢蔓延，進而對全球經濟景氣產生影響，致使國際金融市場大幅波動，然而全球主要國家為免陷入經濟衰退疑慮，紛紛採取預防性寬鬆貨幣政策，例如美國釋放將持續降息，其他主要國家也跟進，並規畫祭出財政刺激政策，德國更出現負利率，在多空訊息交錯下，勞動基金7月仍穩穩小賺261.8億。

勞金局表示，截至7月底，勞動基金收益數達3,244.6億元，收益率8.21%。其中社會大眾最關切的勞保基金截至7月底收益數達613億元，收益率9.07％，收益續創新高。至於攸關個人投資專戶收益分配的勞新制基金，收益數達1825億，收益率8.02％。

勞金局表示，7月間因為中美之間並無太大負面訊息，因此全球金融市場只小幅上下震盪，稍有喘息，勞動基金在資產多元配置之下，穩住陣腳。不過8月因為川普再度對中國大陸放話開徵關稅，且美債長短天期殖利率倒掛趨勢持續，8月收益勢必縮水。

展望未來，勞動部勞動基金運用局表示，全球經濟在經過多年復甦後，隨著美中貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高情勢下，已出現經濟放緩跡象，尤其中美之外，日韓也出現貿易爭戰，歐洲則因英國脫歐議題干擾，等於全球前五大經濟體都現泥淖，將是今年全球經濟最大變數。

勞動基金英國脫歐

相關新聞

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

魏江霖接掌台灣金控總經理

2019-09-02 11:58

東元馬達助攻 今年獲利看5年來次高

2019-09-02 11:48

PMI連4個月緊縮 中經院：未來景氣觀望氣氛非常濃厚

2019-09-02 11:35

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

學者：景氣衰退跡象若愈多 將衝擊我出口

2019-09-01 23:24

名家觀點／資本有沒有國界，祖國說了才算

2019-09-01 22:48

本周指標／美公債殖利率下跌壓力仍大

2019-09-01 22:30

廢除印花稅朝野意見分歧 立院新會期將見真章

2019-09-01 13:07

名家觀點／政策買票還是投資未來?

2019-08-30 01:31

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

利變保單降息 保戶回饋縮水

2019-09-01 23:24

金控員工起薪增加了 這家銀行大專生最高37.6K起跳！

2019-09-01 16:14

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

2019-09-02 10:48

台積徵才3,000人 限時加發薪資

2019-09-01 23:47

官股腰斬！金控員工加薪今年官不如民 玉山金6%居冠

2019-09-01 18:52

留學返台第一份工作只領20K 杜蕙玲父母很不諒解

2019-09-01 18:26

「大到不能倒」5系統性銀行增資壓力大 金管會擬給業務優惠

2019-09-01 23:42

金融業加薪搶人大戰 開打

2019-09-01 23:37

鴻海電商平台 富連網轉型

2019-09-01 23:51

鴻海印度製造 福爾格挑大梁

2019-09-02 00:06

金融科技發展如火如荼 金融總會提3大建議

2019-09-01 21:22

一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16

台商回流 國產署加緊釋地

2019-09-01 23:43

新iPhone來了 電信業迎商機

2019-09-01 23:49

有線TV斷訊風暴 NCC急介入

2019-09-01 23:36

南台灣航太產值 衝400億

2019-09-01 23:36

郭台銘：政府要解決五缺、六缺

2019-09-01 23:50

成本墊高競爭大 系統性銀行叫苦

2019-09-01 23:45

合勤控董座朱順一 絕不屈從老二主義

2019-09-01 13:36

五系統銀行籌資 金管會給糖

2019-09-01 23:35

IFA展上秀 非蘋新機競艷

2019-09-01 23:49

富邦證券副總吳仁傑 衍生性商品老舵手

2019-09-01 13:36

純網銀金金分離 學者獻策

2019-09-01 23:36

純網銀國家隊徵才 錄取率2.5%

2019-09-01 23:35

廢印花稅勢在必行 政院： 優先法案討論後公布

2019-09-02 11:14

台積專利數量 躋身美國六大

2019-09-01 23:46

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49

金融業碩士生起薪 看到4.37萬

2019-09-01 23:37

台積電高薪徵才 掀開半導體業土洋搶人大戰

2019-09-02 12:01

名家觀點／資本有沒有國界，祖國說了才算

2019-09-01 22:48

吳清源專訪／三陽三方向進擊 獲利點火

2019-09-01 22:45

首創百貨先例 台北101周年慶只送現金點數

2019-09-02 09:24

穗高 從手機賺到飛機

2019-09-01 23:30

廢除印花稅朝野意見分歧 立院新會期將見真章

2019-09-01 13:07

電商產品接地氣 才能突圍

2019-09-01 23:50

斷訊風暴…從跑馬打到臉書

2019-09-01 23:32

新聞中的法律／企併法修法 四大方向

2019-09-01 22:32

慈善團體免所得稅 兩個條件

2019-09-01 22:32

妳的時代／黃晴雯：女性職場要成功 先把親人變神隊友

2019-09-02 10:31

將來銀行營運策略 打造跨業者「點數大平台」

2019-09-02 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top