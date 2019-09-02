中美貿易紛爭前景未明 勞動基金前7月收益3245億元

2019-09-02 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動基金今天公布７月投資績效，在中美暫未出現負面消息，以及各國相繼釋放寬鬆貨幣有利因素帶動下，勞動基金單月小賺261億元，累計到7月底累計收益再創新高，達到3244.6億、收益率8.21%。面對中美、日韓及英國脫歐等多項重大議題夾殺，今年基金收益勢必上下震盪，前途未明。

受到中美兩大經濟體貿易紛爭影響，全球金融市場屢受消息面震盪。6月多國主要央行重啟寬鬆貨幣政策下，全球股市與債市再次穩定走升，勞動基金累計收益達達2982.8億元，收益率7.57%，其中勞保基金收益數達558億元，創下歷史新高，收益率8.25%。

勞動基金運用局表示，今年以來，金融市場雖然面臨美中貿易爭端不斷、英國硬脫歐及美債長短天期殖利率倒掛趨勢蔓延，進而對全球經濟景氣產生影響，致使國際金融市場大幅波動，然而全球主要國家為免陷入經濟衰退疑慮，紛紛採取預防性寬鬆貨幣政策，例如美國釋放將持續降息，其他主要國家也跟進，並規畫祭出財政刺激政策，德國更出現負利率，在多空訊息交錯下，勞動基金7月仍穩穩小賺261.8億。

勞金局表示，截至7月底，勞動基金收益數達3,244.6億元，收益率8.21%。其中社會大眾最關切的勞保基金截至7月底收益數達613億元，收益率9.07％，收益續創新高。至於攸關個人投資專戶收益分配的勞新制基金，收益數達1825億，收益率8.02％。

勞金局表示，7月間因為中美之間並無太大負面訊息，因此全球金融市場只小幅上下震盪，稍有喘息，勞動基金在資產多元配置之下，穩住陣腳。不過8月因為川普再度對中國大陸放話開徵關稅，且美債長短天期殖利率倒掛趨勢持續，8月收益勢必縮水。

展望未來，勞動部勞動基金運用局表示，全球經濟在經過多年復甦後，隨著美中貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高情勢下，已出現經濟放緩跡象，尤其中美之外，日韓也出現貿易爭戰，歐洲則因英國脫歐議題干擾，等於全球前五大經濟體都現泥淖，將是今年全球經濟最大變數。