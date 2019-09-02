一條龍旅遊業傳放無薪假 勞動部這麼說

2019-09-02 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部公布最新無薪假，截至8月31日止，通報實施無薪假企業共33家、人數2257人，較上期再增10家、245人。勞動部表示，本期大都是持續月中實施無薪假人數，另新增零星事業單位，並無新增大型事業單位通報。至於之前傳出一條龍旅遊業者將放無薪假，勞動部請地方政府了解後，目前回報並無無薪假狀況。

上期(108年8月15日)無薪假家數26家，實施人數2012人，創今年初以來新高。由於時值中美貿易戰紛爭，勞動部表示，通報實施無薪假企業中，主要是受經濟景氣影響，業者接單減少、產能緊縮，有三家實施人數分別超過300人，導致實施人數增加，三家業者皆屬傳統產業，包括二家工具機業者、一家零組件業者。

勞動部今天公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（俗稱無薪假）事業單位計33家，實施人數2257人。勞動部表示，上期事業單位中，停止實施者三家，另新增10家，累計新增七家，實施人數增加245人。