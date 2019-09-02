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管它美中貿易戰 勞動基金今年前7月大賺3,244億元

2019-09-02 11:07經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動部勞動基金運用局今日上午發布勞動基金最新績效。截至今年7月底，收益數數達3,244.6億元，收益率再攀高至8.21%。攸關勞工退休金勞保基金和勞退基金，收益率表現皆亮麗。

其中社會大眾關切之勞保基金今年截至7月底收益數達613億元，收益率9.07％，對於基金永續經營頗有助益。而攸關個人投資專戶收益分配之新制勞工退休基金，收益數達1,825億，收益率8.02％。

今(2019)年7月份國際金融市場，在全球貿易戰不確定性及美、歐和新興市場國家央行持續釋出寬鬆政策交互影響下，呈現上下震盪走勢。勞動基金投資全球金融市場，審慎依市場情勢動態調整投資布局，採多元分散資產配置策略，7月整體基金收益較6月增長了261.8億元

展望未來，勞動部勞動基金運用局表示，全球經濟在經過多年復甦後，隨著美中貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高情勢下，已出現經濟放緩跡象，雖然各國已逐步採取預防性刺激政策，但市場仍存在許多隱憂。勞動基金運用局後續將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、歐元區政經風險及國際經濟前景等變數，審慎調節投資步伐。

勞動部勞動基金運用局表示，今年以來，金融市場雖然面臨美中貿易爭端不斷、英國硬脫歐及美債長短天期殖利率倒掛趨勢蔓延，進而對全球經濟景氣產生影響，致使國際金融市場大幅波動，然而全球主要國家為免陷入經濟衰退疑慮，紛紛採取預防性寬鬆貨幣政策，甚至規劃將祭出財政刺激政策。

勞動基金勞保基金勞工退休金

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