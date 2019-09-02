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媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

《俗女養成記》：近看哀傷 遠看歡喜的集體療癒

勞動基金今年前7月大賺3,245億元 收益率8.21％

2019-09-02 10:49經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

勞動基金運用局今（2）日發布勞動基金最新投資績效，在全球經貿氛圍詭譎，金融市場動盪的情勢下，勞動基金今年前7月仍大賺3,245億元，收益率達8.21%。

勞動基金運用局指出，在全球貿易戰不確定性及美、歐和新興市場國家央行持續釋出寬鬆政策交互影響下，7月國際金融市場上下震盪，勞動基金投資全球金融市場，審慎依市場情勢動態調整投資布局，今年截至7月底收益數達3,244.6億元，收益率8.21%。

根據統計，7月份整體基金收益較6月份增長了261.8億元。其中，社會大眾關切的勞保基金今年截至7月底收益數達613億元，收益率9.07％；攸關個人投資專戶收益分配的新制勞工退休基金，收益數達1,825億，收益率8.02％。​

勞動部勞動基金運用局表示，今年以來，金融市場雖然面臨美中貿易爭端不斷、英國硬脫歐及美債長短天期殖利率倒掛趨勢蔓延，進而對全球經濟景氣產生影響，致使國際金融市場大幅波動，然而全球主要國家為免陷入經濟衰退疑慮，紛紛採取預防性寬鬆貨幣政策，甚至規劃將祭出財政刺激政策。

展望未來，勞動部勞動基金運用局表示，全球經濟在經過多年復甦後，隨著美中貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高情勢下，已出現經濟放緩跡象，雖然各國已逐步採取預防性刺激政策，但市場仍有許多隱憂。

勞動基金運用局強調，後續將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、歐元區政經風險及國際經濟前景等變數，審慎調節投資步伐，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

勞動基金運用局副局長劉麗茹。本報資料照片
勞動基金運用局副局長劉麗茹。本報資料照片
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勞動基金勞動部

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