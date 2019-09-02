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台灣PMI連續四個月緊縮 廠商信心仍未回溫

2019-09-02 10:39經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院今（2）日發布，8月製造業採購經理人指數（PMI）微幅攀升0.2個百分點至48.2%，仍未站上50%榮枯線，已經連續第四個月呈現緊縮。

與此同時，「未來六個月展望指數」下跌4.8個百分點至44.5%，也是連續四個月緊縮，廠商信心仍未回溫。

中經院指出，全體製造業「新增訂單指數」連續四個月呈現緊縮，但緊縮速度趨緩，指數回升 0.7 個百分點至 48.9%。其中，交通工具產業已連續四個月回報新增訂單呈現緊縮，指數大跌 15.9 個百分點至 31.6%，為去年3月以來最快緊縮速度。

其次，「生產數量指數」續揚 1.4 個百分點至 51.7%，連續第二個月呈現擴張。「人力僱用數量指數」僅維持一個月的擴張，本月隨即回跌1.8個百分點轉為緊縮，指數為 48.3%。

此外，全體製造業「存貨指數」微幅攀升 0.3 個百分點至 46.1%，也是連續第四個月呈現緊縮。其中，電力暨機械設備產業的存貨指數來到2012 年 7 月指數創編以來最快緊縮速度。「未完成訂單指數」則連續五個月緊縮，指數續跌 0.6 個百分點至 44.2%。

至於攸關內需的非製造業經理人指數（NMI），已經連續六個月呈現擴張，指數回跌 4.6 個百分點至 51.5%，為今年3 月以來最慢擴張速度。

八大產業中，六大產業回報商業活動呈現擴張，各產業依擴張速度排序為零售業（66.7%）、資訊暨通訊傳播業（63.9%）、金融保險業（53.1%）、運輸倉儲業（52.1%）、營造暨不動產業（51.7%）與教育暨專業科學業（51.6%）。住宿餐飲業（42.9%）與批發業（43.0%）則回報商業活動呈現緊縮。

製造業餐飲業

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