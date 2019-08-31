無畏市場空頭 美國複合收益債券有利可圖

2019-08-31 23:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



近期全球公債殖利率頻頻走低，負殖利率債券更突破16兆美元新高，加上中美貿易談判忽晴忽雨、全球經濟衰退的陰影揮之不去，導致投資人心情跟著金融市場波動不安，摩根投信建議，面對投資風暴，投資人可以看看投資組合中是否有高評等債券，透過高評等債券的高信用為資產撐起保護傘，才能在景氣放緩或資產單日漲跌動輒3%期間，安心渡過風暴。

摩根基金-美國複合收益債券基金經理人陳若梅表示，面對市場的陰晴不定，投資的首要條件就是挑選適合的投資標的，來抵擋突如其來的狂風暴雨！陳若梅比喻，高評等資產和高評等債券就比這把好傘，在市場震盪期間，為投資人的投資組合增加安定感，一則幫助投資人面對市場風暴，資金能夠安身，二則能有效降低投組波動，兼顧「收益」和「品質」。

陳若梅分析，根據歷史經驗，當市場震盪時，由高評等債券組成的美國複合收益債券指數表現相較其他類型資產穩定，從2007年次貸風暴、2008年金融海嘯雷曼兄弟破產、2011年美國信評遭降到2018年中美貿易戰，當市場大幅震盪，MSCI全球指數波段跌幅均逾10%時，反觀代表高評等債券的美國複合收益債券指數，卻都能維持正報酬。