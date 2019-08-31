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經濟前景不樂觀 9月採取防禦型配置

2019-08-31 23:31經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

中國信託全球股票入息基金經理人林柏均表示，美債殖利率倒掛嚴重，全球經濟前景不樂觀，市場預期美國接下來的總體經濟數據將呈現下滑，且英國新任首相Boris Johnson暫停國會，似乎宣示硬脫歐決心，至於中美貿易戰也尚未明朗，投資人應留意受影響的電子類股，投資建議上，盡量採取高股息獲防禦型配置。

高股息中國信託貿易戰

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