部會委辦費 經部、財部逾1成最高

2019-09-01 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



預算季又到了，各部會將部分業務委外時有所聞。圖為去年立法院審查中央政府總預算，議事人員整理會議資料。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一年一度的預算季又到了，各部會將部分業務委外時有所聞，不過翻開過去五年各部會的委辦費占比，有五部一院在過去五年委辦費占比曾經超過百分之五，其中又以經濟部、財政部長年超過百分之十，甚至將近兩成的占比為最高。

自一○五年起，經濟部委辦費便呈現上升趨勢，從百分之十四點六，每天一點一點攀升，一○六年百分之十六點五、一○七年百分之十六點三、一○八年百分之十八點三、一○九年百分之十七點七，雖然有兩度微幅下降，但整體還是呈現上升趨勢。

針對委辦費呈上升趨勢，經濟部官員指出，主要是因為公務員有員額限制，但要處理的業務量與過去相同，甚至在數位時代來臨後逐年提高，因此委辦費才會比較高，這是沒辦法中辦法。

資深立委助理指出，由於「中央政府機關總員額法」有限制各單位的公務員數量，因此就算業務量增加，還必須提報人事行政總處，不過礙於人事凍結的因素，幾乎是不可能增加員額，因此部分業務量大的單位，委辦費才會相當驚人，這已經是長年的陋習了。

但該立委助理說，委辦案中有部分並非直接給民間單位，而是給政府捐助的財團法人，藉由委辦案的委辦費用，「變相」給財團法人「預算」，甚至也聽聞部分單位還會借調財團法人職員到政府單位任職，也是變相解決公務員人事凍結的難題。