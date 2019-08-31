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接班要快！六成總額逾6億資產企業主偏重家族傳承

2019-08-31 16:20經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

接班傳承已是全球企業管理顯學，更是影響台灣未來經濟發展的迫切議題。《遠見》台灣媒體首份「家族企業接班傳承跨國大調查」，調查顯示，台灣家族企業對傳承緊迫認知度高於全球平均，但家族成員對股權及傳承規劃的共識度，則略顯不足。

其中資產總額愈高、成立時間愈久的企業，「家族傳承議題交流」需求更趨明顯。資產總額6億元以上的企業，58.5％希望銀行提供此服務；成立50年以上的企業，有78.9％希望獲得此服務。

接班問題已是台灣刻不容緩的挑戰。根據經濟部2018年底資料，全台有37萬家成立超過20年的中小企業，高達七成企業主已面臨傳承階段。調查發現，台灣家族企業十分強調家族誠信與祖訓，重視度領先全球，為各國最高。

其中，當問到「貴公司的商業運作是否建立在強烈的道德價值觀上」時，台灣認同強度更高達91.9分，這可能與台灣多年來推廣企業社會責任有關。

台灣對於「客戶關係」「公司與商品的歷史」的重視度，也勝出其他國家，這可能又與台灣大多數是代工與中小企業，更重視上下游供應鏈誠信關係有關。

但各國家族企業對於姓氏是否傳承並非那麼重視。問到「家族姓氏、姓名是否活躍地被應用在商品與服務上」，各國分數都很低，台灣僅31.6分，歐洲也只有38.1分，可見創辦家族的姓氏名字對於長遠經營，並不具關鍵地位。

調查也顯示，台灣與大陸企業均十分重視「承繼無形資產」這一構面。其中，當問及「家族成員與其他家族事業的個人關係，是否提供公司重大協助？」及「家族是否有傳承任何特殊技能、處方或事業策略？」台灣分別得61.4分及68.4分，均為各國最高。但調查也顯示，大陸企業是最重視官方關係的國家，在「貴公司與中央或當地政府有無密切的關係？」這一題，大陸得67.3分最高，其他國家幾乎都不到50分。

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