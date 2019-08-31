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英國脫歐怎麼走？德意志銀行提出五大情境

2019-08-31 15:33經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會一個月 屆時離脫歐大限只剩2周 反對者批憲政惡行 ...
強生拚硬脫歐 英女王准暫停國會一個月 屆時離脫歐大限只剩2周 反對者批憲政惡行 強生恐面臨不信任投票 工黨黨魁柯賓：民主惡行與威脅 美聯社
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英國脫歐進入倒數，各界關注進程。德意志銀行提出五大情境預估。 當中，以9月10日之前或10月下旬通過不信任投票的機率最高，達50%，其中，先建立聯合政府後提前舉行大選的機率為30%，聯合政府籌組失敗後出現無協議脫歐的機率為20%。

英國國會9月3日復會，但9月12日至10月14日期間將暫停運作，10月14日英國女王將發表演說，屆時離10月31日英國預定脫歐時間僅剩兩周。

未來一周半（9月2～11日）是政治面發展關鍵時刻，反對黨工黨試圖推動國會立法反對無協議脫歐，包括前財政大臣哈蒙德在內的部分保守黨成員則威脅要發動對強森首相進行不信任投票，另一方面，強森政府9月將與歐盟官員每周至少會談兩次尋求突破目前僵局。

對於英國脫歐進程，德意志銀行提出五種情境推測，第一是9月10日之前或10月下旬通過不信任投票的機率50%，其中，先建立聯合政府後提前舉行大選的機率為30%，聯合政府籌組失敗後出現無協議脫歐的機率為20%。

第二種情境是10月31日強森政府無協議脫歐、隨後提前大選，機率為30%。

第三種情境，10月31日前強森政府與歐盟重新達成協議並順利脫歐，機率為10%。

第四種情況，國會通過立法避免無協議脫歐、強森政府要求延長脫歐時點，機率為5%。

第五種情況，國會通過立法避免無協議脫歐、強森政府要求於10月底前提前選舉，機率為5%。

英國脫歐投票德意志銀行

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