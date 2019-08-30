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貿易戰升溫 光寶宋恭源：Q3仍是謹慎樂觀

2019-08-30 20:50經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

貿易戰進入新局面，美國政府上週臨時宣布加徵關稅。對此，光寶董事長宋恭源指出，川普的政策變化很大，「幾天講的事可能再過不久就變調」，但光寶已因應不同變化做產能轉移，強調第3季營運仍是「謹慎樂觀」。

美中貿易戰急轉直下，美國政府先前宣布，將自9月1日起將對價值3000億美元商品加徵15%關稅，而非之前他宣佈的10%。另外，目前被徵收25%關稅的2500億中國商品，稅率將在10月1日升至30%。隨著關稅的提升，也讓業界憂心進一步衝擊本季營運。

光寶目前尚未對第三波關稅影響營收做統計，但強調因產品面涵蓋較廣，有需要就會去做產能移轉。包含三年前就有加強在台灣的投資，高雄營運中心的成立，現在已經進入生產的階段。至於南向部分在越南、泰國、馬來西亞，產能都在陸續的增加，而美洲墨西哥工廠也持續擴充。

貿易戰升溫，外界也好奇客戶是否有催促光寶加速產能轉移。宋恭源透露，在商言商，客戶有這期待及需要，真正美國（政府）實施關稅也是希望企業在大陸的製造業務，能離開中國。

針對筆電關稅問題，宋恭源指出，對每個業界影響都一樣，生產基地在輸往美國部分，大部份業者都有不同的選項，像非台灣製造或到越南，甚至是更遠的印度，都有不同考量、選項。

光寶先前樂觀第三季為傳統旺季，宋恭源強調仍是「謹慎樂觀」，沒有特別大的衝擊。光寶先前看好本季光電產品與電源產品持續於雲端運算、AI智慧居家設備與遊戲機等相關應用需求穩定成長，核心事業營運表現持續提升。

宋恭源強調，川普的政策變化很大，「幾天講的事可能再過不久就變調」，但製造業從大陸轉移去另一個地方是全球趨勢，這不止是台商，很多陸廠也在做。

光寶董事長宋恭源。 記者吳凱中/攝影
光寶董事長宋恭源。 記者吳凱中/攝影
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關稅光寶宋恭源

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