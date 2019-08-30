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因應貿易戰 佳世達將前進越南

2019-08-30 19:05經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

因應美中貿易戰佳世達（2352）決定前進越南，今（30）日公告將投資4,000萬美元（約新台幣12.5億元）設立佳世達越南公司，目的在強化長期競爭優勢，提高代工競爭力。至於未來設廠地點及何時加入營運行列，目前尚未揭露。

因應美中貿易戰，佳世達董事長陳其宏稍早提出「三道錦囊」。也就是首先會把高階產品，以及少量多樣的產線移回台灣；第2道錦囊則是前進東南亞；真的迫不得已必須到美國設廠，第3道錦囊也有美國的合作夥伴。

陳其宏認為，不管美中之間的談判結果如何，佳世達都假設貿易戰一定會發生，所以早早就要做好準備。因應9月起美國將針對新一波產品課徵關稅，佳世達台灣廠的產能，第一階段會有一個月20多萬台顯示器的產量，提供產品銷美的客戶進行因應；第2階段則有60萬台的產能可以因應。

佳世達日前已申請台商回台投資行動方案金額25億元，預計於桃園龜山擴建智慧工廠、增加顯示及通訊模組與光學相關產品產線。其內容包括擴建廠房及購置機器設備15億元及中期營運周轉金10億元。也就是已啟動第1道錦囊，今天公告將前進越南，則是啟動第2道錦囊。預料在生產線的規劃上，台灣廠仍將以高階與少量多樣的產品線為主，大陸及未來的越南廠則以少樣多量的產品線為大宗。

佳世達越南貿易戰

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