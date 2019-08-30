台灣人去年出國總支出8,077億元 歷史新高

2019-08-30 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



國人出國旅遊風氣盛行，依交通部觀光局統計，2018年國人出國攀至1,664萬人次新高，雖然平均停留夜數減少，但每人每次平均消費支出48,529元，為連續三年下滑後首見回升，總支出更高達8,077億元，創下歷年高點。

根據主計總處國情通報，2018年國人出國1,664萬人次，年增6.3％，每人每次平均消費支出4.9萬元。主計總處說明，消費支出包含國際機票費、簽證費、旅館費及所有國外消費支出等。

其中，國人國外旅遊平均停留夜數7.9夜，雖較2017年減少0.07夜，但在國人出國人次迭創新高推升下，去年國人出國旅遊消費總支出達8,077億元之歷年高點，較2017年增7.9％，與六年前相比，更增加近六成二。

另外，2019年上半年的出國人次也高達861萬人次，又比去年同期增加2.6％。長期來看，國人曾從事出國旅遊之比率亦由2012年20.6％逐年遞增至2018年33.9％，六年來提高13.3個百分點。

分析台灣人最愛旅遊國家，2018年國人出國以短程為主，前往亞洲地區之占比逾九成，其中以至日本483萬人次最多，占近三成。

其次為中國大陸417萬人次，占比也高逾二成五；港澳地區再次之，占13.8％，三者合占近七成。