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連9個月亮藍燈 製造業景氣仍衰退

2019-08-30 14:17聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

聯合報系資料照片
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台經院今天公布7月製造業景氣燈號，信號值較上月減少0.31分至9.39分，燈號續亮代表衰退的藍燈，已連九個月亮出藍燈。

台經院指出，美、中及歐元區第二季經濟成長同步下滑，且貿易紛爭未見停歇，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，也直接反映在7月國內製造業相關數據上，經濟數據好壞參半。

台經院表示，受惠於訂單轉移效果持續發酵、消費性電子進入新品備貨旺季，加上新興科技運用趨勢續增，帶動相關廠商營收較上月成長，使得工業生產指數由負轉正，拉抬需求面指標，只是全球經濟需求偏弱、國際原物料價格行情疲軟、傳統貨品買氣保守觀望，拖累售價面指標表現，因此製造業景氣信號值由6月的9.7分，減少0.31分至7月的9.39分，燈號仍維持在衰退的藍燈。

分析細部產業，台經院助理研究員方俊德指出，7月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號由衰退藍燈轉為持平綠燈。儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，但受惠於內需市場熱絡，進入暑假旺季，且紙漿與廢紙價格下滑有助降低印刷成本。

成本同樣受國際原物料影響較大的「化學材料業」，7月續維持衰退的藍燈。方俊德表示，國際油價續居低檔，但美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，使得化學品訂單與生產表現不佳，拖累需求面與售價面指標。

展望下半年，台經院表示，儘管美中貿易紛爭越演越烈，國際經濟表現疲弱，但國內受惠於企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩，隨著廠商庫存調整逐漸完成，時序進入電子零組件產業旺季，外需狀況亦有逐漸回穩跡象。

廢紙歐元區

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