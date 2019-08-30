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香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者嘆:前所未見

台灣人愛出國旅遊 去年花逾8,000億元

2019-08-30 12:20經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國人旅遊風氣盛行，去年出國1,664萬人次再締新猷，旅遊消費總支出同樣攀抵8,077億元的歷年高點，平均每人每次消費支出48,529元，也是連續三年下滑後首見回升。

根據央行國際收支統計，去年我國旅行收入終於在連續三年縮減後轉為正成長，但另一方面，國人旅行支出續創新高，收支相抵後仍有逆差，而且規模並未縮減，國人出國旅遊風潮不減。

主計總處發布國情統計通報指出，去年國人出國人次年增6.3%；今年上半年也達861萬人次，續較去年同期增加2.6％。曾經從事出國旅遊的比率，也由2012年的20.6%逐年遞增至2018年的33.9%，六年來提升13.3個百分點。

此外，去年國人國外旅遊平均停留夜數7.9夜，較2017年減少0.07夜，但每人每次平均消費支出48,529元，連續三年下滑後首見回升。

由於出國人次屢創新高，連帶推升旅遊消費支出達到8,077億元的歷年新高，年增7.9%，六年來增近62%。

至於國人最愛去的地方，仍以亞洲地區為主，占比超過九成，其中又以赴日本483萬人次最多，占近三成；其次為中國大陸417萬人次，占25.1％。

相較於2017年，赴泰國及南韓增幅都超過22%、越南增加16.9％、中國大陸增加6.2％，港澳地區則減2.6％。

對此，外界時常批評「台灣觀光競爭力差」，但官員認為，不宜就此簡化解讀，因為台灣的國際處境艱辛，也非聯合國成員，即便擁有許多世界遺產級的自然、歷史及文化，卻仍無法被教科文組織列為世界遺產，觀光能見度因此受到抑制。

官員表示，隨著國民所得與經濟成長提升，加上廉價航空、網路平台紛紛崛起，都讓出國旅遊更加方便，這些也是造就國人熱愛出國的原因。

資料來源：主計總處
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資料來源：主計總處
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