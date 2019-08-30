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製造業景氣燈號連九藍 數據好壞參半

2019-08-30 11:06經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台灣經濟研究院今（30）日公布7月製造業景氣燈號，減少0.31分至9.39分，燈號呈現連續第九顆「衰退」藍燈。其中，製造業經濟數據好壞參半，需求面受惠轉單、旺季拉抬需求，但美中貿易紛爭未見停歇，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，拖累售價面指標表現。

台經院分析，觀察近期主要國家經濟表現，美國、中國及歐元區第2季經濟成長同步下滑，加上美中貿易爭端未解，廠商保守觀望，使得主要國家製造業採購經理人（PMI）數據依舊疲弱，凸顯需求低迷與貿易戰的不確定性，拖累全球景氣能見度。

國內方面，雖然受惠美中貿易戰的訂單轉移效應發酵，加上消費性電子進入新品備貨旺季、新興科技運用趨勢續增，拉抬需求面指標表現，帶動相關廠商營收成長，也使製造業生產指數年增率由負轉正。但是，全球經濟需求仍然偏弱、國際原物料價格行情疲軟、傳統貨品買氣保守觀望，不利售價面指標表現。

從細部產業來看，在印刷業方面，儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，然受惠於內需市場熱絡，加上進入暑假飲料旺季，有利於帶動市場需求，且受到紙漿與廢紙價格下滑影響紙品價格走勢，有助於印刷成本支出降低，故7月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

在化學材料業方面，國際油價續居低檔，加上美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，令化學品外銷訂單與化學原材料生產指數表現仍維持負成長，拖累需求面與售價面指標，故7月化學材料業景氣續維持衰退的藍燈。

展望未來，自去年第4季以來，隨著美中貿易紛爭越演越烈，國內外各主要預測機構陸續因不確定因素升溫而下修今年全球景氣預估，台灣出口及外需訂單也跌入負成長態勢。

儘管國際經濟表現疲弱，然國內受惠於企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩，隨著廠商庫存調整逐漸完成，時序進入電子零組件產業旺季，外需狀況亦有逐漸回穩的跡象。

另外，受惠於半導體大廠持續精進製程、科技大廠加碼投資台灣、台商回流爆發等因素影響下，台灣國內投資動能持續轉強，不僅支撐下半年台灣景氣，對於提振製造業景氣亦有所幫助。

台灣經濟研究院今（30）日公布7月製造業景氣燈號，減少0.31分至9.39分，燈...
台灣經濟研究院今（30）日公布7月製造業景氣燈號，減少0.31分至9.39分，燈號呈現連續第九顆「衰退」藍燈。圖／台經院提供
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