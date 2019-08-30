美中貿易紛爭未見停歇 製造業燈號連九藍

2019-08-30 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台經院今（30）日公布7月製造業景氣燈號，信號值較上月分數減少0.31分至9.39分，燈號續亮「衰退」藍燈，現已連9月亮出藍燈。

台經院指出，美、中及歐元區第2季經濟成長同步下滑，且貿易紛爭未見停歇，全球經濟仍籠罩在不確定氛圍中，也直接反映在7月國內製造業相關數據上，經濟數據好壞參半。

同時，台經院也指出，受惠於訂單轉移效果持續發酵、消費性電子進入新品備貨旺季，加上新興科技運用趨勢續增，帶動相關廠商營收較上月成長，使得工業生產指數由負轉正，拉抬需求面指標，只是全球經濟需求偏弱、國際原物料價格行情疲軟、傳統貨品買氣保守觀望，拖累售價面指標表現，因此製造業景氣信號值由6月的9.70分，減少0.31分至7月的9.39分，燈號仍維持在衰退的藍燈。

分析細部產業，台經院助理研究員方俊德指出，在「印刷業」方面，儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，但受惠於內需市場熱絡，加上進入暑假飲料旺季，有利於帶動市場需求，且受到紙漿與廢紙價格下滑影響紙品價格走勢，有助於印刷成本支出降低，故7月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

不過，在「化學材料業」方面，方俊德表示，國際油價續居低檔，加上美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，因此使得化學品外銷訂單與化學原材料生產指數表現仍維持負成長，拖累需求面與售價面指標，故7月化學材料業景氣續維持衰退的藍燈。

展望下半年，台經院表示，儘管美中貿易紛爭越演越烈，國際經濟表現疲弱，但國內受惠於企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩，隨著廠商庫存調整逐漸完成，時序進入電子零組件產業旺季，外需狀況亦有逐漸回穩的跡象。