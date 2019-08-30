食物外送員風險高 勞動部將訂「安全指引」

網路訂餐的商業模式方興未艾，但外送員在送餐路程發生意外也時有所聞。勞動部昨（29）日邀集11業者討論相關議題，日後也將彙整訂定「食物外送作業安全指引」，以供業者遵行。

勞動部指出，為了精進食物外送作業安全保護，昨日邀集foodomo、foodpanda、UberEATS、Deliveroo（戶戶送）、有無快送（yo-woo）、Lalamove啦啦快送、台灣麥當勞、必勝客Pizza Hut、肯德基KFC、拿坡里披薩、達美樂披薩等等11業者，召開「研商食物外送員作業安全保護事宜會議」。

勞動部表示，食物外送不僅容易發生交通事故，在戶外高氣溫環境下作業，也可能引起熱疾病危害，職安署特別呼籲業者對食物外送作業，應提供符合規定的必要安全衛生設備及措施，設置職業安全衛生管理單位或管理人員從事安全衛生管理，對食物外送員實施必要的安全衛生教育訓練，並且訂定適合實際外送需要的工作守則；若於地方政府因天然災害宣布停止上班期間，則應停止從事外送作業，維護勞工生命安全。

當天參與會議的11家業者也踴躍提供意見，勞動部後續將彙整訂定「食物外送作業安全指引」供外送業者遵行。此外，也將規劃推動食物外送員作業安全宣導、輔導及檢查等措施，確保食物外送員勞動安全。