製造業景氣 連亮九顆「衰退」藍燈

2019-08-30 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



製造業景氣燈號「連九藍」！台灣經濟研究院今（30）日指出，7月國內製造業相關數據上好壞參半。受惠轉單效應持續發酵、消費性電子邁入新品備貨旺季，帶動相關廠商營收有所成長，使得工業生產指數由負轉正，拉抬需求面指標，但全球經濟需求偏弱、國際原物料價格行情疲軟、傳統貨品買氣保守觀望，拖累售價面指標表現，製造業景氣信號值由6月的9.70分降至7月的9.39分，燈號續維持在衰退的藍燈。

從細部產業來看，印刷業儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，但受惠於內需市場熱絡，加上進入暑假飲料旺季，有利於帶動市場需求，且受到紙漿與廢紙價格下滑影響紙品價格走勢，有助於印刷成本支出降低，本月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

化學材料業方面，國際油價續居低檔，加上美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，令化學品外銷訂單與化學原材料生產指數表現仍維持負成長，拖累需求面與售價面指標，7月化學材料業景氣續維持衰退的藍燈。

金屬基本業方面，美中貿易戰不確定性仍高，影響全球經濟及鋼鐵需求展望，使得製造業用鋼需求不振，加上部分鋼廠產線設備故障維修，致使部分產品減產，基本金屬業外銷訂單、生產及出口表現續呈負成長，7月金屬基本業景氣燈號仍較上月表現相同，皆維持在衰退的藍燈。

至於機械設備業，美中貿易摩擦升溫，全球經濟前景不確定性仍高，廠商對機械設備投資保守觀望，放緩擴廠步調，致使產量、海外接單及出口表現續呈負成長，7月機械設備業由低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

台經院助理研究員方俊德表示，自去年第4季以來，隨著美中貿易紛爭愈演愈烈，國內外各主要預測機構陸續下修今年全球景氣預估，台灣出口及外需訂單也跌入負成長態勢。

方俊德表示，儘管國際經濟表現疲弱，但國內受惠於企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩，隨著廠商庫存調整逐漸完成，時序進入電子零組件產業旺季，外需狀況也有逐漸回穩的跡象。