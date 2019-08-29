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華府智庫台裔研究員捏造租約貸款 遭FBI逮捕起訴

經濟部通過鼎元光電等五回台投資案 累計5,682億投資額

2019-08-29 19:06經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（29）日通過鼎元光電、麗光科技、聯穎科技、明昌國際工業及不具名線材製造龍頭大廠等5家台商回台投資申請案，共計帶來超過44億元投資、新增666個就業機會。

截至目前止，經濟部已通過123家台商回台投資案，累計投資金額逾5,682億元，可望帶來49,572個本國就業機會。目前仍有30多台商排隊申請審查。

在今日獲通過的5件申請案中，經濟部指出，鼎元光電是台灣第2大LED發光元件與感測元件製造商，由於發光與感測元件列入課稅清單，為因應客戶需求及考量長期發展，將投入超過8億元與招募60名本國人才，利用苗栗竹南園區現有廠房擴增SI感測元件智慧化產線，並逐步調降武漢廠產能，轉以「台灣製造」布局外銷降低貿易戰衝擊。

經濟部也指出，藏身嘉義中埔的麗光科技，是執全球LED照明牛耳的隱形冠軍，營業總額92%來自日本歐美。原僅在中國東莞設廠，面臨貿易戰高關稅影響競爭力，決定斥資逾7億元在嘉義馬稠後產業園區興建台灣首座生產基地，導入AIoT等高技術性產線，預計可新增450個本國工作機會。

經濟部表示，聯穎科技的各式訊號傳輸線材線組，是電子工業必備零組件之一，其中USB3.0線材是國內市占率排名前3大。聯穎科技營運總部設在新北市、生產均在中國大陸，為分散貿易戰風險與客戶產線調整需求，決定在新北市設立生產據點，引進智能化先進設備，將觸角伸向高頻同軸線、UL安規阻燃最高P級電子線等具未來性產品，有助於建構電子資通訊產品完整供應鏈。

至於明昌國際工業，經濟部指出，現為年營收15億元的全球前10強、台灣第1大專業工具箱霸主，更以BOXO及Bailida兩項自有品牌跨足汽車維修與醫療市場。全球最大工業設備經銷商美國固安捷（Grainger）為主力客戶，美國市場占年營業額一半以上，關稅障礙影響中國銷美產品競爭力，決定將中國產線拉回台灣，在台中大甲砸下逾17億元於既有大發廠增設智機整合自動生產線，大馬廠興建全自動化智能新廠房，新增100個本國工作機會。

經濟部並指出，不具名台灣線材製造龍頭大廠，專供半導體、光電產業重要氣體與化學配管工程所需的EP管（超潔淨電解拋光不銹鋼管），是台灣超潔淨電解工廠領導廠商。受到銷美關稅影響加上既有客戶陸續返台投資，該廠商決定投資超過9億元在台南市建置2座新廠，另於既有廠區擴充產線，導入智能化設備，將新增46個本國工作機會。

經濟部

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