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財政部：對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品 續課反傾銷稅五年

2019-08-29 15:53經濟日報 記者翁至威╱即時報導

財政部對中國大陸及南韓產製進口的「不銹鋼冷軋鋼品」課徵反傾銷稅落日調查案，今（2...
財政部對中國大陸及南韓產製進口的「不銹鋼冷軋鋼品」課徵反傾銷稅落日調查案，今（29）日正式公告調查結果，依核定稅率自昨日起續課反傾銷稅，為期五年。 圖／聯合報系資料照片
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財政部對中國大陸及南韓產製進口的「不銹鋼冷軋鋼品」課徵反傾銷稅落日調查案，今（29）日正式公告調查結果，依核定稅率自昨日起續課反傾銷稅，為期五年，其中對中國大陸製造商或出口商課徵稅率為38.11%，南韓廠商適用稅率則為37.65%。

財政部在2013年8月15日起，針對中國大陸南韓進口的不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅五年，課徵期間在去年期滿，國內業者燁聯鋼鐵及唐榮鐵工廠具文要求財政部續課反傾銷稅，財政部、經濟部於是在去年8月展開落日調查。

財政部今日公告落日調查結束，並自今日起繼續針對中國大陸、南韓產製的進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，為期五年，也就是自2019年8月29日至2024年8月28日止。

關務署官員表示，前一次反傾銷調查期間，中國大陸業者山西太鋼、南韓業者POSCO都有提供資料，證明反傾銷情況並沒有這麼嚴重，因此兩業者分別適用20.18%、26.53%的較低稅率，不過此次落日調查期間，這兩家業者沒有再提供相關資料，因此此次課徵稅率一體適用，沒有任何廠商可適用較低稅率。

據關務署公告，針對中國大陸產製進口之不銹鋼冷軋鋼品，課徵稅率為38.11%；南韓製造商或出口商稅率則為37.65%。

經濟部貿易調查委員會是在今年7月做成調查，由於陸、韓產能嚴重過剩低價傾銷，加上美中鋼品貿易糾紛，如停止反傾銷稅將使我國不銹鋼冷軋鋼品產業繼續發生損害，建議財政部繼續課徵。

財政部也認為，傾銷及產業損害可能繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此審議小組決定針對此鋼品續課反傾銷稅。

反傾銷稅財政部鋼品

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