台灣創新技術博覽會 9月26日重磅登場

2019-08-29 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



「2019台灣創新技術博覽會」將於9月26至28日在台北世貿展覽中心一館盛大開展，並以「未來科技」、「創新發明」及「永續發展」三大主題，展出逾上千件專利技術。此次展覽聯合經濟部、科技部、農委會、國發會、教育部、國防部、環保署等7部會，及東南亞、歐、美、日等逾50家國際機構與企業，包括世界第六大汽車製造商日產（Nissan）、泰國國家級研發機構NSTDA、歐洲最大應用科學研究機構Fraunhofer Gesellschaft及國內外新創業者與研究機構等，目前已邀請580家廠商及業者參與展出，要讓大家一次看見豐富多元的研發動能及產業創新能量，還可以看到國際各國前瞻技術，堪稱亞洲地區最大的專利研發成果流通樞紐平台。

台灣創新技術博覽會以「未來科技」、「永續發展」及「創新發明」型塑三大主題館，其中「未來科技館」聚焦於「智慧製造」、「數位服務」與「智慧生活」三大主題，在經濟部工業局、技術處、中小企業處及國發會、國防部等單位支持下，共同邀請17家研發法人及60家國內企業展出超過百件國人研發出的技術與產品，以系統化動態展示方式，打造智慧城市、資訊站及智慧工廠的樣貌。

另外，因應政府5加2產業創新政策，特別設立了「國防工業情境專區」，展示航太國防、國艦國造、軍民通用等相關技術，完整呈現國防產業的創新科技研發成果，希望透過此次展會，協助業者開發民用、商用技術，並促成國際合作，快速切入國際國防航太系統及零組件市場商機。再者，館內還設計了「未來移動生態系」，系統化展示自駕車與車載資通訊相關技術，想要尋求相關創新技術，都可以到這裡一窺究竟、體驗。

在農委會召集的「永續發展館」內，展出的主題除了新農業、綠能科技外，首度納入「循環經濟」主題，特別設置了「循環再生」專區，展出內涵包括綠色製程、資源回收、創新環保材料等。由工業局與環保署共同建置循環經濟技術推廣場域，帶出最新循環經濟趨勢與商機，另外還有國營會、原能會、能源局等多個單位展現國內外相關創新研發成果與能量，是想跟上潮流的企業必訪之地。

由「科技部」、「教育部」共同成立的「創新發明館」，今年展出主題為「創新DNA 夢想無界限」，集結各大專院校及研發機構共同參與，展出包含智慧醫療、智慧家庭、智慧交通、智慧休閒等貼近生活的創新應用技術，期望帶領外界看見台灣科技發展無限可能，以邁向美好生活。

此外，此次博覽會亦邀請到東南亞、歐、美、日等逾50家國際機構與企業來台參展，包括世界第六大汽車製造商日產（Nissan）、泰國科技部所轄的國家級研發機構NSTDA（National Science and Technology Development Agency）、新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）、全球科技產業領導廠商微軟（Microsoft）、國際技術服務供應商德國萊因集團（TÜV Rheinland）、全球最大化工企業集團巴斯夫（BASF）、歐洲最大應用科學研究機構Fraunhofer Gesellschaft等產學研機構，應用領域橫跨汽車、化工、能源、醫療、物聯網（IoT）等相關技術，讓台灣作為東南亞及先進國家之間的技術橋樑，成為國際研發成果流通樞紐平台，以觸動雙邊智財技術合作機會。

同時，全球化經貿競爭發展的趨勢下，以智慧財產為基礎的產業發展策略越顯重要，為此，「台灣創新技術博覽會」除了三大主題館之外，將於9月27日假台北國際會議中心舉辦「2019國際智財戰略與技術交易論壇」，本次邀請到前WIPO副執行長Mr. James Pooley、Intel亞太區周國軍專利總監、IBM亞太區松村光章智財授權總監、NTT DOCOMO企業行銷戰略部本高祥一總經理、Ocean Tomo總監Mr. Justin Lewis等國際級企業高階主管與智權專家參與，以「營業秘密」及「技術合作」為二大主軸，進行專題演講及跨國對談。

「台灣創新技術博覽會」於9月26日到28日在台北世貿展覽中心一館盛大展出，對外展示產官學研的技術創新成果，歡迎民眾親身體驗，以深切了解我國的龐大研發能量。在三天的展期內，博覽會也提供智慧財產與技術交易交流平台，藉以促進台灣智慧財產與技術的商品化及國際化，以活絡投資商機，協助業者邁向創新藍海市場。