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失業勞工投入照顧服務 最高可領逾10萬元獎金

2019-08-29 14:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

配合長照服務體系發展及充實照顧服務人力，勞動部勞動力發展署推動「照顧服務就業獎勵」措施，提供每月5,000~7,000元就業獎勵，最長18個月，最高發給108,000元，鼓勵失業勞工投入照顧服務產業，是待業、求職民眾的好選擇。

勞動部推動「照顧服務就業獎勵」措施，鼓勵失業勞工投入照顧服務產業。 本報系資料照
勞動部推動「照顧服務就業獎勵」措施，鼓勵失業勞工投入照顧服務產業。 本報系資料照
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以家庭主婦阿芳為例，由於照顧重病的哥哥，讓她覺得未來長期照顧的需求日益增加，便報名參加照顧服務員訓練課程。取得結業證明後，阿芳曾在醫院擔任病床照服員，經歷20多天的努力與適應後，仍因工作時間無法兼顧家庭照顧，終究選擇離職。

後來，阿芳前往屏東就業中心尋求就業協助，就服員透過諮詢了解阿芳希望工作時間彈性，且能兼顧家庭照料的工作，考量她具有照顧服務員資格及實務經驗，因此推介工時較為彈性的居家照顧服務員工作，並且提供照顧服務就業獎勵措施，就業迄今已經超過八個月，不但改善家計，還可以兼顧家庭。

勞動部表示，今年1~7月公立就業服務機構登記有19,284個照顧服務員職缺需求，較去年同期登記的同類職缺增幅達59.5%，顯示長照人力需求熱絡。

勞動部指出，為了鼓勵失業勞工就業，充實照顧服務人力，若失業勞工經就業中心推介從事照顧服務工作及符合相關規定時，每月發給5,000元至7,000元就業獎勵，最長發給18個月，最高發給108,000元，今年1~7月已運用本項獎勵措施協助3,123人就業，民眾若想進一步了解相關內容，可以就近洽詢全國各公立就業服務機構，或至台灣就業通網站查詢。

勞動部失業長照

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