台韓簽署消保MOU 助解跨境消費糾紛

2019-08-29 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院消費者保護處今（29）日與南韓消費者院簽署「台韓消費者保護瞭解備忘錄」（簡稱MOU），未來台灣消費者前往南韓衍生的消費爭議案件，將可透過消保處轉請南韓權責單位協調處理，保障消費權益。

消保處指出，南韓消費者院為該國專責消費者保護業務之機構，係屬特殊公益法人，職掌為主動研究消費者政策提供建議予政府，並建立消費資訊平台傳遞訊息供消費者參考，具有調解職權，調解程序係由該院所屬消費糾紛調解委員會召開，經該委員會所作成調解決定，其效力與法院判決效力相同，具有準司法機關的性質。

消保處強調，未來台韓消保單位間將有全面合作，包括人員相互培訓、產品安全資訊通報、研究成果分享及定期會議等，攸關民眾消費權益的跨境爭議處理，雙方都視為首要工作重點，並指派專人負責轉達申訴案件與處理結果。

消保處強調，不論消費型態是到南韓旅遊時於實體店面交易或上網交易，只要符合B2C（商家對消費者）消費關係都可提出申訴。消保處建議，民眾若有申訴需要，可參考附件格式詳實填寫商家資訊與爭議內容。