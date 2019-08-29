核四燃料棒第4批今運出 傳已不夠重啟1號機

2019-08-29 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



外傳核四廠第4批燃料棒今晨運離廠區，受到國際核子保防相關規範，台電主管不願證實外送時程及細節。台電發言人徐造華表示，依立法院決議，台電應於2020年底將核四廠1,744束燃料棒運至美國，由原廠異地封存。

核四廠燃料棒。圖為資料照。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

不過，若以外送4批共運送880束計算，核四廠目前僅剩下864束燃料棒，確實無法達到滿載872束要求，重啟核四似乎愈來愈不可能。

將代表國民黨參選總統的高雄市長韓國瑜日前主張要重啟核四，不過，今傳出核四廠第4批燃料棒已於今晨運離廠區，12輛陽明海運的貨櫃車，共裝載240束燃料棒，昨晚從新北市貢寮區的龍門核四發電廠出發，今凌晨1時運抵基隆港西碼頭並赴美異地保存。

徐造華指出，依立法院決議，台電應於2020年底將核四廠1,744束燃料棒運至美國，由原廠異地封存，台電作為政策執行單位，目前針對核四廠，能進行的就是資產的維護與管理。

有關外傳核四燃料棒第4批運出，僅剩864束，已不夠重啟核四1號機一事，徐造華則不願證實。但，台電日前表示，核四滿載需要872束，目前核四廠剩下的燃料棒已不夠重啟1號機。

根據台電規劃，核四1,744束燃料棒，將以3年8批運出，已在去年7月、9月各外運160束、240束核燃料棒，加上今年6月外運約240束，以及今日運出的240束。以此推算，核四廠僅剩下864束燃料棒，所剩不到五成。

此外，台電先前預估核燃料拆解與外運費用約為新台幣6.9億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後五年就能攤平成本。