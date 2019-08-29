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「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

行政院助數位轉型 補助中小型店家3萬元

2019-08-29 11:25經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

經濟部今（29）日於行政院院會報告「內需型商家振興輔導方案」，針對國內中小型店家，將在年底前提供優惠消費回饋最高20%，每人每月最高回饋新台幣1,000元；經濟部也將補助每商圈最高30萬元辦理特色行銷活動，並協助中小型店家數位轉型，每家補助3萬元、實施三年。

經濟部指出，中小企業處提出的方案，乃運用行動支付工具協助商圈小型店家促進消費，以推拉策略，與國內行動支付業者合作扮演推力，預計至年底前提供優惠消費折扣點數或現金回饋最高20%，每人每月最高回饋新臺幣1,000元，吸引消費者使用行動支付購物、提升商圈內使用行動支付頻率。

經濟部表示，在地商圈組織扮演拉動角色，由經濟部補助每商圈最高30萬元辦理特色行銷活動，吸引消費人潮，為消費活絡度提供加乘效果；為強化中小型店家科技應用能力，將透過補助店家租用數位服務系統，及協助優化顧客服務流程加速，預計每年將補助1萬家、每家補助3萬元，實施3年。

行政院長蘇貞昌聽取報告後指出，內需為推升我國經濟成長的重要動能，商圈內的店家則為臺灣在地經濟發展的基礎。隨著數位科技發展與消費型態的改變如電商崛起與網路購物，對傳統商圈店家造成一定衝擊，因此政府提出輔導方案，透過提升店家數位能力，並導引運用行動支付，希望改善經營體質，提高來客消費誘因。

蘇揆表示，台灣有許多在地商圈，都已結合街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。

蘇揆請經濟部積極與地方政府、商圈組織及行動支付業者共同合作，辦理特色行銷活動，讓民眾消費更便利，也讓商家更有競爭力。

行政院長蘇貞昌。 記者邱德祥／攝影
行政院長蘇貞昌。 記者邱德祥／攝影
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經濟部行動支付新台幣

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