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農保退保 不會停發老農津貼

2019-08-29 11:00經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

很多農民誤以為農保退保，原本已領的老農津貼就會跟著停發。勞保局表示，農民如果原本已領取老農津貼，後來因故退出農保（如喪失農地，或因領取身障給付無法再從事農務），只要未領取其他社會保險給付或其他津貼，老農津貼不會停發。

已經在領老農津貼的農保被保險人，即使被退農保，也不會影響老農津貼請領資格。圖／聯...
已經在領老農津貼的農保被保險人，即使被退農保，也不會影響老農津貼請領資格。圖／聯合報系資料照片
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勞保局表示，老農津貼是為了照顧長期從事農業工作的民眾晚年經濟生活，因此只要參加農保年資15年以上，年滿65歲農民，就符合領取老農津貼，目前每月7,256元。

但也因此讓很多民眾誤以為，如果65歲以後因故退出農保，是否老農津貼就會跟著停發，例如曾有務農大半輩子，已經合格領取老農津貼五年多、72歲的老農津貼領取人，因為賣掉農地不再務農，想要退出農保，卻擔心因此影響領取老農津貼資格。

勞保局表示，如果像上述老農津貼領取人之前已經成就領取老農津貼資格，就算現在因故退出農保，例如喪失農地，或是重殘領取身心障礙給付，因無法從事農作而退保，只要繼續符合相關核發規定，例如未領政府發放的生活津貼（如中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、榮民就養津貼等），或是未領取其他軍、公、教、勞、及國保社會保險老年給付，仍可以繼續領取老農津貼直到身故。

另外還要符合老農津貼的排富規定，包括年度所得未達中央主管機關公布的50萬元，且名下土地房屋價值合計未達500萬元。

勞保局表示，由於老農津貼是以達到請領條件為領取資格，如果領取人已達資格開始領取，自然不會因為領取後退出農保而影響資格，但如果尚未達領取資格，如在年滿65歲時未參加農保，或農保加保後被發現農保資格不符而被追溯退保，導致年滿65歲時已無農保資格，就會一併停發老農津貼。

勞保農民

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