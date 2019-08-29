親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

台商群聚越南北寧省創新天地 主因是美中貿易戰

2019-08-29 10:42經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

美中貿易大戰影響全球經濟，在大陸台商與外商就近轉往越南投資蔚為風潮，尤其臨近大陸的越南北寧省因地利之便更吸引台商群聚，加上北寧省預定2020年與首都河內合併、升格為直轄市，國家資源全力挹注下，前景備受注目。

中美貿易大戰，臨近大陸的越南北寧省吸引台商群聚。 圖／鄭平清提供
中美貿易大戰，臨近大陸的越南北寧省吸引台商群聚。 圖／鄭平清提供
分享

祥興發順成三號工業區行銷執行長鄭平清指出，近十年來越南是東協發展最快速的國家，近年即便經濟略有放緩，GDP成長力仍達5%以上，2018年越南出口值為東協國家的二倍以上，凸顯越南的優勢地位，國際大廠包括三星電子、諾基亞、佳能、富士康都在北寧投資更是明證。

鄭平清表示，越南政府已經明定未來農地不可轉換為工業用地或建地，順成三號工業區是目前最後一塊由北寧省計劃投資廳批准的工業用地使用執照，加上天時（越南加入TPP、RCEP） 、地利（距離國際機場、國際港口、中國邊關，各項交通設施將陸續完成） 、人和（100%台灣行銷）各種因素，使北寧省成為台商群聚的要地。

鄭平清指出，越南北寧省批准的工業區連接四大經濟重鎮，享受高度優惠稅賦政策，擁有完整法律保障，享受RCEP跟TPP超過30億人口的內、外銷市場，交通便利水、電、勞工供給充足，搭配興祥發提供商業登記、投資執照、工廠執照、建廠諮詢等一貫作業支援，近期台商絡繹不絕前來，看出美中貿易戰下越南熱度有愈來愈加溫趨勢。

越南台商東協貿易戰

相關新聞

核四燃料棒第4批運出 剩864束不夠重啟

2019-08-29 10:05

國發基金支持產業創新 參與龍德造船現金增資1.8億元

2019-08-28 20:41

經部辦座談 破解圖利罪迷思

2019-08-29 01:39

財劃法 立院下個攻防焦點

2019-08-29 01:09

四大高薪學科 理化最風光

2019-08-28 23:22

博士加薪最多 五年逾萬元

2019-08-28 23:22

千禧世代 64％想兼職

2019-08-28 23:22

國合會攜手高科大代訓友邦人才拚外交 拉美青年收獲滿

2019-08-28 17:01

就在下周！單身婚育租金補貼將開跑

2019-08-28 15:26

定穎協助桃園員工轉業 洽商同業人力需求逾500人

2019-08-28 11:19

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

美中貿易戰台商回流 學者：新南向政策推力

2019-08-28 07:59

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19
看更多

熱門文章

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

紅潮擴散 紫光要蓋DRAM廠

2019-08-28 23:20

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

四大高薪學科 理化最風光

2019-08-28 23:22

蘋概拉警報 GIS：下季恐衰退

2019-08-29 00:14

儲蓄險大限縮 顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

金管會：儲蓄險整頓 不會有保費懸崖

2019-08-28 23:36

5G競標底價300億 電信業驚呆

2019-08-29 01:06

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

旺宏電子大手筆捐4.2億給成大 建全台第一運算學院

2019-08-28 17:30

日曜天地推60大名牌鞋、5萬雙零碼鞋 30日起大清倉

2019-08-28 19:15

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

美光660億元增資案 投審會准了

2019-08-28 16:10

利變險宣告利率 恐再降

2019-08-28 23:29

46年堅守保險業！國壽董座黃調貴謝恩師走出自己一條路

2019-08-28 18:16

4G費率跳樓價 新資費受關注

2019-08-29 01:04

友達、群創攻8K電視面板 搶攻東京奧運商機

2019-08-28 18:39

核四燃料棒第4批運出 剩864束不夠重啟

2019-08-29 10:05

增資確認！投審會通過美光在台投資660億元

2019-08-28 17:14

陸廠殺價搶單...GIS營運有壓

2019-08-29 00:09

宏佳騰推首款電動機車Ai-1

2019-08-28 14:34

國發基金支持產業創新 參與龍德造船現金增資1.8億元

2019-08-28 20:41

聯發科5G話語權 變大

2019-08-29 00:08

台灣人壽勇奪保險卓越獎六大獎項肯定

2019-08-28 18:43

中化銀髮與國泰推長照險 理賠提供長照服務

2019-08-28 21:47

成霖砸18億 收購墨國廠

2019-08-29 01:39

信義房屋要當建商玩真的 台灣、馬來西亞加碼獵地

2019-08-28 21:29

我國保險業面臨三大挑戰 顧立雄提出三大期許

2019-08-28 14:59

家人間移轉自用住宅 買賣、贈與稅額大不同

2019-08-29 01:37

創新平台／工研院十年扎根 點亮台灣Micro LED

2019-08-29 01:46

新款AirPods年底上市 英業達有機會受惠

2019-08-28 19:30

櫥窗玻璃同時是螢幕？工研院Touch Taiwan 2019做到了

2019-08-28 17:37

面板雙虎不走產能競賽 進攻「高附加價值」產品

2019-08-28 12:54

樺漢再併購 2億元揮軍東歐IT服務業務

2019-08-28 19:01

玉山漢神巨蛋聯名卡 首刷單筆999元以上可獲瑞士行李箱

2019-08-28 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top