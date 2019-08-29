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財劃法 立院下個攻防焦點

2019-08-29 01:09經濟日報 記者鄭鴻達林于蘅／台北報導

針對國民黨立法院黨團昨（28）日聯合藍營15縣市首長共同聲明，反對廢止印花稅，並要求檢討《財政收支劃分法》。行政院表示，廢除印花稅方向不變，且將是進步的稅改。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）回應，行政院同意廢除印花稅，屬進步、重要的稅制改革，且經財政部等相關部會之專家專業評析。她表示，因為印花稅法是近百年的陳舊古老稅法，工商界也認為與加值型營業稅重複課稅，已不合時宜。

Kolas強調，行政院已多次說明此稅損缺口將由中央補足，地方政府的預算絕對不會少，並無「中央請客、地方買單」的情形，更非政策買票，且印花稅法廢止案尚未於行政院會通過，未來通過後將送立法院審議，廢止與否仍須經立法院同意。

若廢除印花稅，新北市將減少10億元稅收，新北市長侯友宜表示，修正《財政收支劃分法》才是一勞永逸的好作法，且新北市正在進行多項大型建設，希望中央務必想清楚，在這個時間點不要取消印花稅。

行政院副院長陳其邁則是請地方首長放心，廢止印花稅案是經過許多稅改會議中的多名專家學者的建議，且有考慮到整體財政環境及相關配套，地方政府絕對不會因此有任何減少，中央政府在政策上都會做規劃。

陳其邁重申，近幾年的整體財政狀況下，包含在稅收平衡、歲計賸餘狀況下，印花稅廢止的推動，政府一定站在不讓地方政府有稅收減少情況的立場下，作出相關配套的研議，「請地方政府放心」。

印花稅地方政府立法院

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