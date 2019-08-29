經部辦座談 破解圖利罪迷思

2019-08-29 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



為了能提升行政效能、促進產業發展，經濟部與法務部聯手破解公務員圖利罪，希望透過向公務員推廣說明圖利罪成案的各項要件，讓圖利罪透明化，以摒除少做少錯的錯誤觀念，鼓勵公務員勇於任事、積極為民服務。 為提升行政效能，經濟部昨在中油煉製事業部宏南活動中心舉辦南區廠商座談會，聯手法務部破解公務員圖利罪，希望導正公務員少做少錯的錯誤觀念。 中油／提供 分享 facebook

經濟部與轄下中油、工業局等單位，昨（28）日在中油煉製事業部宏南活動中心舉辦南區廠商座談會，討論經濟部為改善國內投資環境，推動多項簡政便民措施，並協助產業升級轉型所投入的努力。另外也說明公務員圖利罪成案的各項要件等，鼓勵公務員摒除少做少錯、不做不錯的錯誤觀念，在不違背法令前提下，勇於任事、積極為民服務。

今年5月，國策顧問暨工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻，分別向總統及行政院長提出當前公務員擔心圖利罪名，不敢勇於任事，請法務部審慎考量將圖利罪除罪化，或修法使其更嚴謹明確等建言。

法務部及經濟部積極回應，今年6月先在台中發電廠舉辦「促進產業發展提升行政效能破解圖利與便民迷思」廠商座談會。為擴大辦理成效，充分傾聽並回應業界對於工商申請案件等議題之建議，經濟部昨天再舉辦南區廠商座談會，邀請多家南部廠商參與，討論議題包含經濟部於建構及改善投資環境，推動多項簡政便民措施，並協助產業升級轉型所投入的努力。另外也提醒公務員有關圖利罪成案之各項要件，希望公務員在不違背法令的前提下，勇於任事、積極為民服務。

由於近年國際經貿挑戰不斷增加、美中貿易戰升溫，為強化台商回台投資意願，讓政府部門作為工業區廠商最強力的後盾，昨日南部場次的座談會再邀請秦嘉鴻主持，並由經濟部、法務部代表擔任與談人回應業界提問，透過聆聽及回應業界訴求，逐步形成共識，希望能達成促進產業發展及提升行政效能的雙贏目標。（中油廣告）