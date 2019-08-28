貿協辦東協、紐澳商機日 訂單近60億元

2019-08-28 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



東協、紐澳商機日開跑，貿協表示，此次東協、紐澳採購團來台，採購產品含括機械設備、汽機車零配件、電子資通訊、綠能設備、食品、食品、創意消費性用品、美妝醫療等相關產品，與台商進行近820場次一對一洽談會，預期將創造逾1.9億美元（約新台幣59億元）的採購商機。

貿協為協助我商加強拓銷新南向市場，強化我國企業與東協國家與澳洲及紐西蘭等國連結，經濟部國際貿易局與外貿協會於28日舉辦「2019年東協澳紐商機日」。此次活動由經濟部、外貿協會秘書長葉明水以及來自新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳洲、菲律賓等駐華辦事處大使共同揭開序幕。

據悉，此次東協、紐澳商機日來台採購國家、企業，包括菲律賓、緬甸、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、澳洲、紐西蘭，其中包括菲律賓最大建材和裝飾材料供應商CEBU OVERSEA HARDWARE CO INC、菲律賓馬尼拉電氣最大供應商First Philec, Inc.、菲律賓最大披薩連鎖餐廳SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES INC.、印尼食品大廠PT Ultra Prima Abadi(Orang Tua Group)、馬來西亞文具禮品通路商GNT Premium Solution Sdn Bhd、美商紐西蘭大型辦公用品零售商Officemax New Zealand等共66家外商。

葉明水指出，美中貿易衝突持續下，全球供應鏈結構面臨調整，特別是東協國家與臺灣已成為布局重點，吸引許多外資與台商回流。東協國家內需市場龐大，是我國廠商布局重點，貿協去年已舉辦超過200多項的海內外拓銷活動，並將觸角深入新南向市場二線城市，協助廠商全面拓銷，此外，透過此次商機日，我商亦可與來自東協與澳紐的買主建立實質合作關係。

紐商OfficeMax提供各式辦公室用品，主要顧客之一為紐西蘭政府，紐國政府政策對產品需求要能永續性，對環境衝擊力小，因此本次來台主要採購對創新科技、環保、能回收且永續的產品為主。

此次參與商機日的技嘉科技表示，此次商談的買主採購品項與實力都相當好，特別是馬來西亞買主EXCEL RESOURCES來對技嘉科技近年致力推廣的 Networking Platform, 各式IOT解決方案非常滿意，買主後續更訂於10月再度來台拜訪技嘉科技，討論整套規劃方案。