親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

是警察還是暴力集團？談「抓錯人」的烏龍緝毒案

陳文茜臉手如癱瘓 醫師：恐年長、長期服用類固醇

貿協辦東協、紐澳商機日 訂單近60億元

2019-08-28 19:45經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

東協、紐澳商機日開跑，貿協表示，此次東協、紐澳採購團來台，採購產品含括機械設備、汽機車零配件、電子資通訊、綠能設備、食品、食品、創意消費性用品、美妝醫療等相關產品，與台商進行近820場次一對一洽談會，預期將創造逾1.9億美元（約新台幣59億元）的採購商機。

貿協為協助我商加強拓銷新南向市場，強化我國企業與東協國家與澳洲及紐西蘭等國連結，經濟部國際貿易局與外貿協會於28日舉辦「2019年東協澳紐商機日」。此次活動由經濟部、外貿協會秘書長葉明水以及來自新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳洲、菲律賓等駐華辦事處大使共同揭開序幕。

據悉，此次東協、紐澳商機日來台採購國家、企業，包括菲律賓、緬甸、印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、澳洲、紐西蘭，其中包括菲律賓最大建材和裝飾材料供應商CEBU OVERSEA HARDWARE CO INC、菲律賓馬尼拉電氣最大供應商First Philec, Inc.、菲律賓最大披薩連鎖餐廳SHAKEYS PIZZA ASIA VENTURES INC.、印尼食品大廠PT Ultra Prima Abadi(Orang Tua Group)、馬來西亞文具禮品通路商GNT Premium Solution Sdn Bhd、美商紐西蘭大型辦公用品零售商Officemax New Zealand等共66家外商。

葉明水指出，美中貿易衝突持續下，全球供應鏈結構面臨調整，特別是東協國家與臺灣已成為布局重點，吸引許多外資與台商回流。東協國家內需市場龐大，是我國廠商布局重點，貿協去年已舉辦超過200多項的海內外拓銷活動，並將觸角深入新南向市場二線城市，協助廠商全面拓銷，此外，透過此次商機日，我商亦可與來自東協與澳紐的買主建立實質合作關係。

紐商OfficeMax提供各式辦公室用品，主要顧客之一為紐西蘭政府，紐國政府政策對產品需求要能永續性，對環境衝擊力小，因此本次來台主要採購對創新科技、環保、能回收且永續的產品為主。

此次參與商機日的技嘉科技表示，此次商談的買主採購品項與實力都相當好，特別是馬來西亞買主EXCEL RESOURCES來對技嘉科技近年致力推廣的 Networking Platform, 各式IOT解決方案非常滿意，買主後續更訂於10月再度來台拜訪技嘉科技，討論整套規劃方案。

知名連鎖手搖飲茶湯會今日洽談方向皆以品牌授權為主，而非一般原物料銷售，茶湯會已於多國建立品牌通路，由於目前馬來西亞與印尼的珍珠奶茶市場正夯，所以今天的洽談合作以馬來西亞及印尼兩國為主，未來商機可期。

東協、紐澳商機日28日登場，採購盛況空前，預期採購成果近60億元。貿協/提供
東協、紐澳商機日28日登場，採購盛況空前，預期採購成果近60億元。貿協/提供
分享
東協：外貿協會葉明水秘書長(左四)、經濟部國際貿易局貿發組張淑逸組長(右四)共同...
東協：外貿協會葉明水秘書長(左四)、經濟部國際貿易局貿發組張淑逸組長(右四)共同為東協、紐澳商機日揭幕。貿協/提供
分享

馬來西亞東協菲律賓

相關新聞

就在下周！單身婚育租金補貼將開跑

2019-08-28 15:26

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

陳其邁：加快釋照腳步 成為全球5G市場隱形冠軍

2019-08-28 13:23

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

定穎協助桃園員工轉業 洽商同業人力需求逾500人

2019-08-28 11:19

行政院擬廢印花稅 陳其邁：不影響地方稅收

2019-08-28 11:17

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

陳其邁：地方政府放心 稅收不會因為印花稅有任何減少

2019-08-28 10:50

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

美中貿易戰台商回流 學者：新南向政策推力

2019-08-28 07:59

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

景氣趨弱 7月亮黃藍燈

2019-08-28 00:11

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

智財投資成長 軟實力增強

2019-08-27 23:23

學者：看不到經濟好轉

2019-08-27 23:23

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

交部射四箭 招攬國際旅客

2019-08-27 23:16

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

經濟部長到彰化與工商界座談 促企業根留台灣

2019-08-27 20:44

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18

7月景氣燈號 續亮「趨弱」黃藍燈

2019-08-27 16:43

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23

8月消費者信心全數走跌 就業機會信心下降最多

2019-08-27 14:54

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

7月景氣燈號連七顆黃藍燈 綜合判斷分數21分

2019-08-27 16:09
看更多

熱門文章

不滿變相剝削 UberEATS外送員明串連中午罷工

2019-08-28 13:37

長榮首批男空服亮相 18人預計年底上線

2019-08-28 12:47

中華電：5G競標 複雜又激烈

2019-08-28 00:18

三利多 蘋概、NB代工旺季更旺

2019-08-28 00:24

將來銀行肥貓多、燒光2億？籌備處：無成員年薪破千萬

2019-08-28 13:21

基金自行質借 將釋千億活水

2019-08-27 23:25

專利案打擊面擴大 華碩、聯發科也捲入

2019-08-28 00:18

和碩旗下 晶碩斥資27億蓋新廠

2019-08-27 23:27

電信業者驚呆了 5G頻譜底價300億元

2019-08-28 15:28

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

「廢墟辦婚宴」新人愛死了 雲品接單爆表大揭密

2019-08-28 11:39

南山人壽爆發新系統之亂 金管會最快9月開鍘

2019-08-28 18:28

衝獲利...被動元件雙雄開發利基產品

2019-08-28 00:21

掀開央行神秘面紗 「總裁有說謊權利」已成過去式

2019-08-28 09:54

大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19

前一代iPhone 需求仍穩健

2019-08-28 00:22

蘋概零組件廠 營運「匯」更好

2019-08-28 00:22

海外資金匯回 金控爭搶大餅

2019-08-28 00:27

儲蓄險大限縮　顧立雄：緩步進行、不會有保費懸崖

2019-08-28 17:43

大廠跨足…隱形眼鏡進入戰國時代

2019-08-27 23:22

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

雲品擴大營運 不排除併購

2019-08-28 00:16

我金融業在港曝險 跌破兆元

2019-08-27 23:24

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

聯發科 取得5G國際通訊協定組織話語權

2019-08-28 10:49

今年固定投資 上衝4兆元

2019-08-27 23:28

純網銀CEO薪水太高？顧立雄：無從評論

2019-08-28 16:15

營所稅暫繳申報 留意稅率

2019-08-27 22:42

美光660億元增資案 投審會准了

2019-08-28 16:10

淨收益、獲利提升 台中銀「三減」策略奏功

2019-08-27 23:41

大戶退票金額增加 7月退票金額比率三個月新高

2019-08-28 09:04

台新金 瞄準台商回流商機

2019-08-27 23:41

國壽董座黃調貴咽勉勵業務員：加入這行業千萬別落跑

2019-08-28 15:34

行政院：廢除印花稅是進步、重要的稅制改革

2019-08-28 12:26

保險業買債券ETF 衝破9,000億

2019-08-27 23:40

影／國民黨15縣市首長共同聲明 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:34

影／藍15縣市首長連署 反對廢除印花稅

2019-08-28 10:56

國泰世華、蝦皮聯名卡 好康多

2019-08-27 23:40

獨資商號移轉 二種課稅方式

2019-08-27 22:42

增資確認！投審會通過美光在台投資660億元

2019-08-28 17:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top