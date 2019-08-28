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就在下周！單身婚育租金補貼將開跑

2019-08-28 15:26經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

單身青年及婚育家庭請注意！「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」將於下9月2~27日開始受理申請，依據身分及地區每月補貼2,600元至5,000元不等，共有24,000戶名額受惠。

內政部營建署表示，單身婚育租金補貼主要針對三大族群，第一為20至40歲單身青年，第二是2年內新婚家庭，第三為育有未成年子女（含胎兒）家庭，去年度家庭成員平均每月所得須低於租賃地直轄市、縣（市）公布的最低生活費2.5倍。

單身婚育租金補貼可以透過現場、郵寄及線上申請，若民眾要採現場或郵寄申請方式，請先至營建署網站（http://www.cpami.gov.tw/）首頁右側「單身及婚育租金補貼專區」下載申請書，受理申請單位為申請人租賃地的直轄市、縣（市）政府。

申請時除了附上申請書，還須檢附戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料等四種，其他文件則視身分提供。

營建署提醒，建物登記資料可先行向房東索取承租住宅的權狀影本，若房東不便提供，也可向地政事務所申請第二類的建物登記謄本，不需所有權人親自申請或事先取得所有權人同意。

營建署指出，該方案採評點制度，9月27日截止受理申請後，審查期間為六周，直轄市、縣（市）政府會依單身青年及婚育家庭評點基準表評分，按分數排序後，由高分者優先補貼，無關申請遞件時間。

至於評點項目，包含所得、未成年子女數、年齡、是否具備低收或中低收身分等。

營建署提醒，如有可以加分的身分，例如孕有胎兒者需檢附診斷證明書或媽媽手冊、戶籍地與租屋地不同的單身青年需檢附在職工作證明，記得於申請時提出，以維護自身權益。

資料來源：內政部
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租金補貼房東胎兒

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