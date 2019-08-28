大學文憑褪色 可支配所得連續六年輸專科

2019-08-28 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處調查，教育程度為大學畢業者的平均可支配所得，已經連續六年低於專科學歷，更看不到研究所學歷的車尾燈。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

大學生滿街跑，文憑價值也逐漸褪色？根據主計總處最新調查，教育程度為大學畢業者的平均可支配所得，已經連續六年低於專科學歷，更看不到研究所學歷的車尾燈。

2018年家庭收支調查結果顯示，大學學歷者平均可支配所得615,126元，年增1.63%，但仍不敵專科學歷者的637,528元。

觀察長期趨勢變化，大學學歷者的平均可支配所得都高於專科學歷者，但在2000年前達到75萬元後便開始下墜；專科學歷者則是緩步攀升，直至2013年終於「黃金交叉」，迄今已經連續六年優於大學學歷者。

若從二者中位數來看，專科學歷者可支配所得為538,939元，大學學歷者僅有497,985萬元，甚至與平均數的落差超過10萬元。

官員解讀，早年大學錄取不易，畢業人數較少，能力自然備受肯定，職場上「物以稀為貴」，因此獲得相對優渥的待遇。然而時至今日，大學學歷已是基本門檻，每個人也可能因為程度不同，薪資所得仍有落差，以致拉低整體平均。

雖然大學學歷不比專科吃香，但若持續精進學識，培養自身競爭力，還是能在職場上享有相對豐厚的報酬。

根據主計總處調查，去年碩博士學歷者年平均可支配所得達970,580元，雖然只比前一年微幅增加0.06%，但仍已經攀抵歷年高峰，相較於大學與專科學歷者，更多了不只30萬元。