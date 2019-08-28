親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局斥資300萬元打造「集集彩繪列車」，將石虎畫成花豹，而且「石虎圖」還是從圖庫買來的「花豹圖」，引起網友熱烈討論，隨後該圖的俄羅斯原創設計師也提供三張新圖供全台使用，網友都盛讚俄羅斯設計師好暖心，沒想到卻被觀光局婉拒，讓網友氣炸，交通部長林佳龍27日深夜獲悉此事後，於臉書感謝俄羅斯設計師，並要觀光局邀請這位設計師來台參加彩繪列車通車典禮。

林佳龍於臉書發表四點說明：

第一、設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此；很可惜，這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵。

第二、被放進列車的俄國花豹插圖原創者Катя Молодцова，在瞭解台灣石虎的故事後，為台灣設計新的石虎插圖，並表達願意無償提供台灣使用。觀光局卻對媒體表示要婉拒對方的好意，我認為欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事；另一方面，也應透過管道與原列車設計師充分溝通，並請特生中心在石虎的生物特徵上提供專業的協助指導，避免再生爭議紛擾，期盼有圓滿的處理方式。

第三、我除了親自到Катя Молодцова的instagram留言感謝，也指示觀光局邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

第四、日前苗栗發生石虎母子不幸遭路殺的悲劇，國人同感心痛，這表示我們努力的還不夠。石虎與雲豹是台灣唯二貓科原生種，雲豹已經絕種，石虎則瀕臨絕種。保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。

石虎觀光

相關新聞

名家觀點／資金匯回優惠…中小企無福消受

2019-08-28 00:40

智財投資成長 軟實力增強

2019-08-27 23:23

學者：看不到經濟好轉

2019-08-27 23:23

兩好兩壞 7月景氣續亮黃藍燈

2019-08-27 23:22

交部射四箭 招攬國際旅客

2019-08-27 23:16

陸客縮減衝擊 交通部研擬刺激外籍旅客來台方案

2019-08-27 21:08

合格領老農津貼者 退農保未領其他給付仍可續領

2019-08-27 21:05

經濟部長到彰化與工商界座談 促企業根留台灣

2019-08-27 20:44

社頭織襪業者控MIT有假 同業公會願通報經濟部

2019-08-27 18:18

7月景氣燈號 續亮「趨弱」黃藍燈

2019-08-27 16:43

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23

8月消費者信心全數走跌 就業機會信心下降最多

2019-08-27 14:54

退農保未領其他給付 老農津貼不停發

2019-08-27 14:41

中央大學台經中心： 8月消費者信心6指標全降

2019-08-27 14:41

高雄發大財？學者：不缺規畫 缺執行力

2019-08-27 14:41

劉世芳：花媽沒卡義大 高市府：尋求解套

2019-08-27 14:41

義联否認違法 向市府求償258億

2019-08-27 14:41

義大二期300億卡8年 林義守批政治力介入

2019-08-27 14:38

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25

星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23

求償258億！義联訴訟橫跨行政、民事及刑事

2019-08-27 13:07

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

台灣產業轉型有影 智慧財產投資近年成長顯著

2019-08-27 12:48

尋找AI新銳 中國人壽、長榮航空攜手SAS首進校園

2019-08-27 12:09

台北–峴港航線開通 越捷航空祭出15萬張0元起優惠機票

2019-08-27 11:54

金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34

無薪假頻傳 8月消費者信心指數「就業機會」降最多

2019-08-27 11:25

有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

名家觀點／法國數位稅的啟示

2019-08-27 01:02

投資回流 今年落實1,868億

2019-08-27 00:34

台商回流環評潮 初審「事不過三」

2019-08-27 00:27

台商回流 經長：今年1868億投資到位

2019-08-27 00:24

來台觀光 陸客貢獻最大

2019-08-26 23:52

台商環評潮 環署催速效率

2019-08-26 23:50

生技創新 新興科技助拳

2019-08-26 23:48

生技業去年建言…還躺在立院

2019-08-26 23:42

環評案 能源調度問題最關鍵

2019-08-26 23:42
看更多

熱門文章

義大卡關300億 林義守：沒有政治力介入不會這樣

2019-08-27 12:50

經濟解析／格芯告不動台積電的三大理由

2019-08-27 11:56

雲林綠能專區變更 蘇治芬：台西人被張麗善打了一巴掌

2019-08-27 08:02

這家台中小公司 憑什麼讓台塑與日本三井搶著入股？

2019-08-27 10:25

義大世界卡關8年！楊秋興：政治追殺 劉世芳：花媽沒卡

2019-08-27 13:03

泰銖強過新台幣的時代來了！謝金河：20年來僅見

2019-08-27 12:35

義大都卡關，高雄如何發大財？學者：關鍵在這兩大產業

2019-08-27 13:15

主管要員工繳健保卡虛報 玉山銀回應了

2019-08-27 11:35

國泰世華合作蝦皮發聯名卡 免運費、蝦幣回饋最高13%

2019-08-27 14:25

出國前7天就可預購！機場免稅品這麼買 每月這3天最低再3折

2019-08-27 09:01

主管涉詐領健保費 玉山銀：個人行為已離職

2019-08-27 13:45

遠雄營造遭國稅局罰5.69億 遠雄否認：將提行政救濟

2019-08-27 19:28

香港金融中心地位動搖？台資銀行在港曝險跌破兆元

2019-08-27 17:53

全金聯發布金融業勞資關係評比 南山人壽最差

2019-08-27 14:56

基金自行質借業務上路 合庫搶頭香

2019-08-27 17:16

退農保未領其他給付 老農津貼不停發

2019-08-27 14:41

求償258億！義联訴訟橫跨行政、民事及刑事

2019-08-27 13:07

反擊格芯提告 台積電：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 17:14

外資：台積「技」高一籌 不怕格芯提告

2019-08-27 16:07

影／來台人數急降 陳明通：陸客一直是中國的政策工具

2019-08-27 17:35

星巴克和雀巢變盟友、BMW與賓士聯手抗Uber...新商戰：贏家抱團，比互打更強

2019-08-27 13:23

被全金聯評勞資關係最差 南山人壽發二點聲明回應

2019-08-27 15:56

有專利就不怕拿不到錢 台企銀灑20億元扶植新創茁壯

2019-08-27 10:47

劉世芳：花媽沒卡義大 高市府：尋求解套

2019-08-27 14:41

金融業勞基法罰不怕？這家公司兩年多被罰85筆

2019-08-27 11:34

義大二期300億卡8年 林義守批政治力介入

2019-08-27 14:38

7月景氣燈號連七顆黃藍燈 綜合判斷分數21分

2019-08-27 16:09

台灣固定投資占GDP比重超越美國 今年可望破4兆

2019-08-27 16:23

五星飯店在廢墟辦桌，竟是門好生意！它變身本土婚宴界Airbnb，利潤大增3倍

2019-08-27 12:50

台北–峴港航線開通 越捷航空祭出15萬張0元起優惠機票

2019-08-27 11:54

陸客銳減觀光寒冬 業者：欲哭無淚

2019-08-27 15:06

格芯控告侵權 台積電未受影響早盤股價走堅

2019-08-27 10:15

國泰世華銀推蝦皮聯名卡 發卡目標20萬張、業界第一

2019-08-27 14:50

Gogoro 搶進韓國市場

2019-08-27 13:05

台企銀20億辣資金 首推無形資產可融資

2019-08-27 14:41

格芯控侵權 台積電發聲明：全力捍衛自主研發技術

2019-08-27 16:31

科技大咖卡位5G 商機在這四大領域

2019-08-27 10:08

香港奇華餅家在台設廠 看好台灣烘焙業實力

2019-08-27 09:18

資金匯回專法商機大 台新金由投資長領軍打團隊戰

2019-08-27 17:45

不銹鋼雙反爭議鬧大 工具機廠怕怕籲政府冷靜

2019-08-27 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top