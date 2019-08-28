俄國設計師畫石虎圖免費供全台使用 交長上她IG致謝

2019-08-28 01:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局斥資300萬元打造「集集彩繪列車」，將石虎畫成花豹，而且「石虎圖」還是從圖庫買來的「花豹圖」，引起網友熱烈討論，隨後該圖的俄羅斯原創設計師也提供三張新圖供全台使用，網友都盛讚俄羅斯設計師好暖心，沒想到卻被觀光局婉拒，讓網友氣炸，交通部長林佳龍27日深夜獲悉此事後，於臉書感謝俄羅斯設計師，並要觀光局邀請這位設計師來台參加彩繪列車通車典禮。

林佳龍於臉書發表四點說明：

第一、設計作品應具有原創性，觀光局的政府標案理應如此；很可惜，這次的設計內容，確實在原創性上有明顯的瑕疵。

第二、被放進列車的俄國花豹插圖原創者Катя Молодцова，在瞭解台灣石虎的故事後，為台灣設計新的石虎插圖，並表達願意無償提供台灣使用。觀光局卻對媒體表示要婉拒對方的好意，我認為欠缺考量，觀光局應收回這句話，並設法促成這樁美事；另一方面，也應透過管道與原列車設計師充分溝通，並請特生中心在石虎的生物特徵上提供專業的協助指導，避免再生爭議紛擾，期盼有圓滿的處理方式。

第三、我除了親自到Катя Молодцова的instagram留言感謝，也指示觀光局邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮，除了感謝她的無私貢獻與大度，也希望讓更多人瞭解台灣石虎保育的努力。

第四、日前苗栗發生石虎母子不幸遭路殺的悲劇，國人同感心痛，這表示我們努力的還不夠。石虎與雲豹是台灣唯二貓科原生種，雲豹已經絕種，石虎則瀕臨絕種。保育石虎刻不容緩，期望各界一起努力，交通部也會更加把勁，加強石虎友善道路及預警系統的建置以及各種宣導。